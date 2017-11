Sejm nie zgodził się na odrzucenie projektu o Straży Marszałkowskiej

Sejm nie zgodził się na odrzucenie projektu ustawy o Straży Marszałkowskiej, o co wnioskowała Nowoczesna, i skierował go do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Projekt zakłada zwiększenie liczby funkcjonariuszy oraz poszerzenie uprawnień Straży Marszałkowskiej.