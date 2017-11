Jak wyjaśniał, ta inicjatywa ustawodawcza ma pozwolić obywatelom na przekazanie 0,25 proc. podatku dochodowego na ten cel, na wzór dzisiejszego odpisu na Organizacje Pożytku Publicznego, który wynosi 1 proc.

"To oznacza, że potencjalnie moglibyśmy przekazać na pomoc dzieciom w Syrii kwotę nawet 150 mln zł, przy założeniu, że wszyscy ci, którzy dzisiaj korzystają z możliwości zaadresowania 1 proc. swojego podatku na Organizacje Pożytku Publicznego skorzystaliby także i z tej okazji i przekazali na rzecz dzieci z Syrii 0,25 proc. swojego podatku" - wyliczył.

Jak dodał, nowe przepisy miałyby wejść w życie od 1 stycznia 2018 r., a o rozdziale zgromadzonych środków decydować miałby Polski Czerwony Krzyż.

"Projekt jest już gotowy, podpisany, także jeszcze dzisiaj go złożymy" - poinformował Cichoń.

Polityk zaapelował jednocześnie do wszystkich, którzy dostrzegają potrzebę pomocy, by "zaangażowali się w ten projekt, by opowiedzieli się za nim w Sejmie". "A potem, aby dokonali tego symbolicznego przekazania swojego podatku na ten szczytny cel" - mówił.

Cichoń zwrócił jednocześnie uwagę, że polski rząd choć już teraz wspiera uchodźców, to - jak zaznaczył - kwoty, które są przekazywane na ten cel "są bardzo niewielkie i niewystarczające".

(PAP)

autor: Rafał Białkowski