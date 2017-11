- Koperta została zabezpieczona w taki sposób, by nie stwarzała zagrożenia. Następnie siłami Państwowej Straży Pożarnej zostanie przewieziona do laboratorium w Puławach, gdzie jej zwartość zostanie zbadana przez ekspertów - poinformował rzecznik rybnickiej straży pożarnej mł. bryg. Bogusław Łabędzki.

Po otrzymaniu zgłoszenia o potencjalnym zagrożeniu strażacy i policjanci wyznaczyli strefę ochronną i ewakuowali pracowników poczty. Bezpośredni kontakt z podejrzaną kopertą miały cztery osoby - wstępnie postanowiono, że trafią do szpitala zakaźnego na badania i obserwację. Kolejnych siedem osób, które miały pośredni kontakt z przesyłką, ma wrócić do domów, których jednak nie będą mogli opuszczać do czasu wyjaśnienia sytuacji.

Dotychczas nie wiadomo, co jest w kopercie oznaczonej symbolem informującym o substancjach mogących stanowić zagrożenie biologicznie. Mają to zbadać eksperci z laboratorium Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach.