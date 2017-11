O zwolnieniu Kerenyiego postanowiono po poniedziałkowym programie telewizyjnym, w którym mieszkający obecnie za granicą aktor i tancerz Akos Maros opowiedział, że gdy miał 18 lat, Kerenyi zamknął go w pokoju, kazał ściągnąć majtki i zbił go wieszakiem po pośladkach.

Kerenyi w niedzielę ustąpił ze stanowiska dyrektora artystycznego, zaprzeczając zarzutom pod swoim adresem, które wcześniej krążyły w internecie. We wtorek w poście na Facebooku przeprosił wszystkich, których w jakikolwiek sposób skrzywdził. Przyznał, że wielokrotnie zbliżał się w życiu do granicy tego, co według niego dopuszczalne, ale czynił to w celu wzbudzenia wrażliwości artystycznej.

Pisarka Veronika Czapary powiedziała, że wiadomo jej o co najmniej 11 osobach, które Kerenyi molestował, przy czym dwie w momencie tego wydarzenia były nieletnie, jedna miała 13 lat. Według jej słów, ofiary przedstawiały jej podobny przebieg wydarzeń co Maros.

Kerenyi jest drugim znanym dyrektorem teatru zwolnionym ostatnio w związku z zarzutami nadużycia stanowiska lub molestowania seksualnego. Pod koniec października z Teatru Komedii zwolniono Laszlo Martona, gdy aktorka Lilla Sarosdi oskarżyła go o molestowanie seksualne. Także on przeprosił za swoje zachowanie.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska (PAP)