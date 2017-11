Jak poinformowała we wtorek PAP rzeczniczka płockiej Prokuratury Okręgowej Iwona Śmigielska-Kowalska, zatrzymany w związku ze sprawą mężczyzna ma zostać przesłuchany w środę.

"Z dotychczasowych ustaleń wynika, że sprawca, działając z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia dwóch mężczyzn, oddał co najmniej trzy strzały z nieustalonej na razie broni palnej" – powiedziała PAP Śmigielska-Kowalska.

"Sprawca został ustalony i zatrzymany. Jutro zostanie doprowadzony do prokuratury w celu przedstawienia mu zarzutu usiłowania zabójstwa dwóch osób" – dodała rzeczniczka płockiej prokuratury okręgowej.

Powołując się na dobro śledztwa, odmówiła podania szczegółów dotyczących sprawy, w tym motywów sprawcy.

Za usiłowanie pozbawienia życia w zamiarze bezpośrednim grozi kara od 8 lat pozbawienia wolności do dożywocia.

Policja informowała wcześniej, że do zdarzenia doszło w poniedziałek po południu na osiedlu Zielony Jar, na peryferiach Płocka, gdzie 63-letni mężczyzna został postrzelony w łydkę. Poszkodowanemu udzielono pomocy medycznej w szpitalu.

Jak podał we wtorek rzecznik płockiej policji Krzysztof Piasek, funkcjonariusze do walki z przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu jeszcze w poniedziałek ustalili mężczyznę, który mógł mieć związek ze zdarzeniem – został on zatrzymany w jednym z płockich mieszkań i osadzony w policyjnym areszcie.

Także policja, z uwagi na trwające jeszcze czynności, nie informuje o szczegółach sprawy.(PAP)

autor: Michał Budkiewicz

edytor: Karolina Wichowska