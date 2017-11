Uruchamiana co roku 1 listopada linia jest czynna całodobowo, każdego dnia tygodnia i obejmuje swym zasięgiem teren województwa śląskiego. Będzie czynna do końca marca. W poprzednim sezonie dzięki informacjom z infolinii podjęto w regionie ok. 400 interwencji.

Połączenie za pośrednictwem infolinii jest darmowe zarówno z telefonów komórkowych, jak i stacjonarnych. Z numeru może skorzystać każdy, kto wie, że dana osoby potrzebuje pomocy, jak również każdy, kto zna miejsce przebywania osób bezdomnych.

Pracownicy WCZK udzielają informacji na temat możliwych form wsparcia: wskazują najbliższe schroniska, jadłodajnie, czy punkty pomocy medycznej. W razie potrzeby kontaktują się ze służbami – np. strażą miejską czy policją - w konkretnym mieście.

Jak powiedział PAP dyżurny WCZK, w poprzednim sezonie po informacjach przekazanych na infolinię podjęto ok. 400 interwencji. "Mowa tu o potwierdzonych i uzasadnionych zgłoszeniach, nie tylko samych telefonach" - powiedział. Liczba interwencji wzrasta w chłodniejsze dni, kiedy bezdomni są szczególnie narażeni na niebezpieczeństwo.

Jak mówią przedstawiciele służb zarządzania kryzysowego wojewody śląskiego, na infolinię dzwonią zarówno osoby postronne, które zauważyły bezdomnych na ławkach, w ogródkach działkowych lub klatkach schodowych, jak i same osoby bez dachu nad głową, potrzebujące pomocy. Są kierowane do miejsc, w których ją uzyskają.

Co roku sporym problemem jest alkohol – osoby, które są pod jego wpływem z reguły nie są mogą korzystać z większości ośrodków, jedynie z ogrzewalni. "Była sytuacja, że policjanci zabrali bezdomnego na komendę, aby pomóc mu przetrwać, groziło mu wychłodzenie" - powiedział jeden z pracowników Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wykaz jednostek świadczących pomoc osobom bezdomnym w woj. śląskim można znaleźć na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach pod adresem: http://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/wydzial-bezpieczenstwa-i-zarzadzania-kryzysowego/infolinia-dla-bezdomnych.

To ponad 50 placówek: noclegowni, schronisk, ogrzewalni i jadłodajni. Pod tym adresem można znaleźć nie tylko ich adresy i numery telefonów, ale też dowiedzieć się, w jakich godzinach czynna jest dana placówka, ile ma miejsc, jakich udziela form pomocy i kto może z niej skorzystać.