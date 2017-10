Afganistan: Co najmniej 9 ofiar samobójczego ataku w Kabulu

Co najmniej 9 osób zginęło, a 21 zostało rannych we wtorkowym samobójczym zamachu w Kabulu – poinformowała afgańska telewizja Tolo News. Do eksplozji doszło w silnie strzeżonej strefie stolicy Afganistanu. Do ataku przyznało się Państwo Islamskie.