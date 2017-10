W poniedziałek wieczorem rzecznik KRS Waldemar Żurek poinformował, że Rada postanowiła nie powoływać asesorów sądowych z listy przesłanej przez ministra sprawiedliwości. Jak dodał wobec wszystkich 265 kandydatów wyrażono sprzeciw, a było to spowodowane niespełnianiem kryteriów ustawowych. Chodzi o absolwentów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, którzy pod koniec września br. odebrali akty mianowania od ministra sprawiedliwości.

Zdaniem Ziobry odmowa powołania asesorów sądowych świadczy o tym, że KRS wymaga zmiany. Minister wyraził nadzieję, że reformę umożliwią trwające rozmowy na temat prezydenckiego projektu ustawy o KRS. Jak ocenił, decyzja KRS zablokowała "wkroczenie do polskich sądów młodości i profesjonalizmu". W jego ocenie Radzie "chodzi o to, by toczyć walkę z realną reformą wymiaru sprawiedliwości".

Pytany o spór pomiędzy resortem sprawiedliwości a KRS o powołanie asesorów, Kropiwnicki ocenił, że "świadomie minister chciał sprowokować taką sytuację, żeby wyjść i powiedzieć: to ja jestem po stronie obywateli i wymiaru sprawiedliwości, a KRS to jakaś, no właśnie, nie wiadomo kto".

- A ja uważam, że właśnie to KRS stoi po stronie wymiaru sprawiedliwości i broni jego niezależności, bo wie, że to są naprawdę odpowiedzialne decyzje - dodał.

Zdaniem posła Platformy KRS nie miała możliwości, żeby uczciwie zapoznać się z dokumentami przekazanymi jej przez resort sprawiedliwości. KRS - podkreślił - powinna "mieć czas na to, żeby ocenić każdą kandydaturę z osobna, a nie 265 osób w ramach hurtowej decyzji".

- To zachowanie pokazuje, do czego oni chcą sprowadzić KRS - do tego, żeby był listkiem figowym dla faktycznych działań ministra, który będzie "klepał" kogo będzie chciał, będzie powoływał na prezesów sądów, na sędziów, na sędziów SN, a ktoś tam musi to przyklepać, no to niech przyklepie, byle się nie odzywał - mówił Kropiwnicki.

Pytany, czy jego zdaniem decyzja Rady może ułatwić porozumienie w sprawie ustaw reformujących sądownictwo pomiędzy Pałacem Prezydenckim a PiS, poseł odpowiedział, że "jeżeli pan prezydent świadomie patrzy na politykę, to widzi, do czego minister sprawiedliwości chce sprowadzić KRS i to powinno go utwierdzić w przekonaniu, że KRS nie powinien być zarządzany przez jedną partię, zwłaszcza rządzącą".

Dopytywany przez jednego z dziennikarzy, czy KRS w tej sprawie nie "strzela sobie samobója", wstrzymując asesurę 265 osób, kiedy mówi się, że jest do obsadzenia 1500 wakatów sędziowskich, poseł PO ocenił, że jest to "sprytna zagrywka ministra, który chce się stawiać, że on jest po stronie wymiaru sprawiedliwości, a KRS to utrudnia".

- Ale proszę pamiętać, że te osoby potem będą decydowały o losie życia, często zdrowia, tysięcy ludzi poprzez wyroki, o milionowych decyzjach majątkowych, kiedyś, jak zostaną sędziami, o tym, kto będzie mógł pójść do więzienia, więc to są naprawdę bardzo poważne decyzje i te osoby nie mogą być po prostu wzięte z hurtowni - dodał.

Na uwagę dziennikarzy, że osoby, które dostały od ministra sprawiedliwości akty mianowania na asesorów ukończyły studia, Kropiwnicki odparł: - Jasne, skończyły studia, ale nie zostały ocenione przez KRS, która z mocy konstytucji jest upoważniona do tego, żeby przedstawiać wnioski o powołanie sędziów. I z tego względu uważam, że ta ocena, którą minister dokonał tak naprawdę jest bardzo pobieżna albo w ogóle jej nie dokonał, tylko wysłał listę absolwentów do KRS-u i powiedział: to mają być asesorzy. Tak nie można działać - przekonywał polityk.

- To jest umocowanie człowieka na całe życie, żeby sądził o sprawach innych ludzi i to nie jest banalna decyzja, tak jak się wydaje ministrowi - dodał Kropownicki.

Kwestia powoływania asesorów przez ministra wzbudzała największe kontrowersje w toku prac legislacyjnych nad zmianą przepisów. KRS podnosiła, że takie propozycje są sprzeczne z zasadą trójpodziału władz, bo dają ministrowi prawo do mianowania asesorów, odbierania od nich ślubowania, wyznaczania im miejsca pracy i powierzania faktycznych obowiązków sędziego. Uzależniają więc - jak uzasadniała - asesorów od ministra, choć w 2007 r. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że powoływanie asesorów przez ministra sprawiedliwości jest niezgodne z konstytucją.