Emerytura bez podatku do poziomu wysokości płacy minimalnej bądź do 6 tys. zł miesięcznie; emerytura wdowia oraz Ogólnopolska Karta Seniora - to kolejne propozycje programowe przedstawione w poniedziałek przez premiera Mateusza Morawieckiego w ramach Dekalogu polskich spraw.

Na konferencji prasowej Morawiecki przedstawił propozycje w zakresie wsparcia rodzin i seniorów. Po pierwsze jest to - jak mówił - emerytura bez podatku do poziomu wysokości płacy minimalnej bądź do 6 tys. zł miesięcznie. "Jesteśmy w stanie podnieść rękę za jednym i za drugim postulatem" - zapewnił.

Druga propozycja to emerytura wdowia. "To postulat Lewicy, czyli uzupełnienie emerytury o dodatkowe świadczenia w przypadku odejścia jednego z małżonków. Jesteśmy w stanie również wypracować tutaj pieniądze" - podkreślił premier.

Trzecią propozycją przedstawioną przez Morawieckiego jest wprowadzenie Ogólnopolskiej Karty Seniora na wzór Karty Dużych Rodzin. "To jest ta nasza propozycja dotycząca sfery życia bardzo mocno rodzinnego, międzypokoleniowego, solidarności międzypokoleniowej" - mówił Morawiecki.