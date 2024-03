Były prezydent Bronisław Komorowski powiedział, że referendum w sprawie aborcji powinno się odbyć, bo jest ona społecznie trudną kwestią, a idea referendum powstała, żeby właśnie takie spory rozwiązywać. Oprócz tych projektów pod koniec lutego Trzecia Droga (PSL i Polska 2050) złożyła w Sejmie projekt ustawy, który odwraca wyrok TK z 2020 r. w sprawie przepisów o aborcji. Politycy TD chcą też, aby w sprawie aborcji odbyło się referendum.

„W pełni akceptuję ten pomysł. Uważam, że jest uczciwy” – mówił były prezydent Bronisław Komorowski. Zdaniem polityka w Polsce są środowiska, które boją się wyniku takiego referendum. I są to zarówno środowiska skrajnie prawicowe, jak i skrajnie lewicowe.

„W pełni bym akceptował wynik referendum. Wyraźnie są środowiska, które się boją wyniku takiego referendum. I co paradoksalne, są to środowiska fundamentalistyczno-katolickie, które mówią, że nie robi się referendum w kwestiach moralnych. I drugie – skrajnie lewicowe, skrajnie liberalne, które mówią, że nie robi się referendum w sprawie praw człowieka” – mówił.

Komorowski o aborcji

Zdaniem byłego prezydenta, sprawa aborcji nie powinna być uznawana za prawo człowieka. Uważa on takie stwierdzenie za nadużycie.

„Nigdy nie słyszałem, żeby gdzieś na forum międzynarodowym, obowiązującym nas wszystkich, kwestię aborcji uczyniono prawem człowieka. To są nadużycia tych osób, które z różnych powodów obawiają się wyniku referendum” – mówił.

Komorowski o referendum w sprawie aborcji

Komorowski uważa, że referendum w sprawie aborcji powinno się odbyć również ze względu na to, że jest to „forma przyjęta do rozstrzygania kwestii społecznie trudnych. A aborcja jest taką społecznie trudną kwestią” – tłumaczył.

Liberalizacja przepisów aborcyjnych

W sprawie liberalizacji przepisów aborcyjnych w listopadzie zeszłego roku Lewica złożyła dwa projekty ustaw. Jeden z nich częściowo depenalizuje aborcję i pomoc w niej, drugi umożliwia przerwanie ciąży do końca 12. tygodnia jej trwania.

Pod koniec stycznia br. do Sejmu wpłynął projekt grupy posłów klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Zakłada on, że osoba w ciąży ma prawo do świadczenia zdrowotnego w postaci przerwania ciąży w okresie pierwszych 12 tygodni jej trwania.

Przepisy antyaborcyjne w Polsce

Obowiązujące w Polsce od 1993 r. przepisy antyaborcyjne zostały zmienione po wyroku TK z października 2020 r. Wcześniej ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, zwana kompromisem aborcyjnym, zezwalała na dokonanie aborcji także w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. Tę przesłankę do przerwania ciąży TK uznał za niekonstytucyjną, co wywołało falę protestów w całym kraju.