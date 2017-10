Minister został poproszony w Palermo przez PAP o komentarz do kolejnego przyjazdu delegacji KW w ramach przygotowania opinii na temat nowelizacji ustawy o prokuraturze oraz zapowiedzi wydania opinii dotyczących ustaw o reformie sądownictwa.

„Uważam, że proces, który w tej chwili prowadzimy, czyli demokratyzacja i reforma sądownictwa to jest wewnętrzna sprawa Polski. To nie jest kwestia ani Unii Europejskiej, ani instytucji międzynarodowych” - powiedział minister.

„My nie wymyślamy niczego innego, nie burzymy trójpodziału władzy, nie odstępujemy od niezależności sądownictwa" - oświadczył szef MSZ i podkreślił: "My tylko importujemy rozwiązania głównie administracyjne do naszego systemu sądownictwa po to, aby przyspieszyć, by doprowadzić do tego, aby był bardziej efektywny". "Tego oczekiwali Polacy" - dodał.

Następnie szef dyplomacji powiedział: "Pamiętam, że byłem bardzo zaskoczony, kiedy sześć lat temu zostałem posłem, to przez wiele miesięcy ponad 90 procent interwencji i próśb, jakie przychodziły do mojego biura poselskiego, dotyczyło sądów, wyroków, braku wyroków, przewlekłości procesów".

„Tego oczekują Polacy, między innymi dlatego wygraliśmy dwa lata temu, a poparcie dla tej reformy jest bardzo duże. Nie będziemy akceptować zewnętrznych interwencji w ten proces transformacji tego systemu" - oznajmił Waszczykowski.

Jak dowiedziała się w poniedziałek PAP od rzecznika Rady Europy, Komisja Wenecka wyda w grudniu nie jedną, ale dwie opinie dotyczące Polski: ustawy o prokuraturze oraz projektu ustaw na temat reformy sądownictwa i ustawy o ustroju sądów powszechnych.

Początkowo zapowiadano, że w grudniu podczas sesji plenarnej KW, organu doradczego Rady Europy, przyjęta zostanie opinia na temat nowelizacji ustawy o prokuraturze. O wydanie opinii na temat tej ustawy poprosił w maju Komitet Monitoringu Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

W ramach przygotowań do sporządzenia opinii delegacja Komisji Weneckiej złoży wizytę w Polsce w środę i czwartek.

Rzecznik RE Panos Kakawiatos poinformował, że przedstawiciele KW spotkają się z reprezentantami Sejmu i Senatu, Sądu Najwyższego, urzędu Prokuratora Generalnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Izby Adwokackiej, stowarzyszenia Lex Super Omnia, Ad Vocem, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Amnesty International.

Wizyta została zorganizowana przez polski MSZ - dodał.

Według zapowiedzi rzecznika na połowę listopada planowana jest następna wizyta Komisji Weneckiej w ramach przygotowań do wydania opinii na temat projektu ustaw o reformie sądownictwa. Ta wizyta jednak - zastrzegł - nie została jeszcze potwierdzona.

O wydanie opinii na temat zgodności ustawy o sądach powszechnych ze standardami RE oraz dwóch projektów ustaw dotyczących reformy sądownictwa, przygotowanych przez prezydenta Andrzeja Dudę, zwróciło się do Komisji Weneckiej 11 października Zgromadzenie Parlamentarne RE. Dwa projekty prezydenckie dotyczą Sądu Najwyższego i Krajowej Rady Sądownictwa.

Oczekuje się, że opinie na temat ustawy o prokuraturze i reformie sądownictwa zostaną przyjęte na sesji plenarnej Komisji Weneckiej w dniach 8-9 grudnia - poinformował rzecznik Rady Europy.

Z Palermo Sylwia Wysocka (PAP)