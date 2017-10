W MEN zespół ds. opracowania modelu kształcenia uczniów niepełnosprawnych

Minister edukacji narodowej Anna Zalewska powołała Zespół do spraw opracowania modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; ma on przygotować m.in. propozycje nowych rozwiązań systemowych - poinformowało we wtorek MEN.