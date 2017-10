Celem nowelizacji ma być wsparcie członków Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość RP, którzy z powodu wieku, choroby bądź niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować. Nowela wprowadza możliwość zwolnienia ich w części lub w całości z ponoszenia opłaty w Domu Pomocy Społecznej z urzędu albo na wniosek.

O zwolnieniu ma decydować organ ustalający opłatę za pobyt w DPS w formie decyzji administracyjnej, uwzględniając możliwości i sytuację finansową gminy. Do ubiegania się o zwolnienie z ponoszenia opłaty będzie uprawniała decyzja o przyznaniu uprawnień kombatanckich, zaświadczenie o uprawnieniach kombatanckich lub legitymacja członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość RP.

W uzasadnieniu projektu noweli napisano, że "projektowana ustawa będzie miała zastosowanie do osób najbardziej zasłużonych dla Rzeczypospolitej Polskiej, które narażając własne życie i zdrowie, walczyły zbrojnie o jej niepodległość i suwerenność. Są to osoby, które - w odróżnieniu od pozostałych osób uprawnionych wymienionych w ustawie o kombatantach oraz niektórych osobach, będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego - brały czynny udział w wojnach, działaniach wojennych i powstaniach narodowych, wchodząc w skład formacji wojskowych lub organizacji walczących o suwerenność i niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej".

Podczas prac nad nowelizacją wiceminister RPiPS Elżbieta Bojanowska podała, że obecnie w DPS przebywa ok. 900 kombatantów. Przypomniała, że prowadzenie DPS to zadanie własne samorządu. "Dla samorządu to zaszczyt, że na jego terenie są członkowie Korpusu Weteranów, trudno sobie wyobrazić, żeby samorząd nie zwolnił z opłat danego weterana. Strona samorządowa składała postulaty o wprowadzenie do ustawy o pomocy społecznej samodzielnej podstawy prawnej do zwolnienia weteranów z ponoszenia odpłatności za pobyt w DPS. Zatem ten projekt odpowiada oczekiwaniom zgłoszonym przez stronę samorządową" - zaznaczyła.

"W 2015 r., kiedy urząd objęła minister Elżbieta Rafalska, jedną z pierwszych decyzji było przywrócenie kwoty środków Urzędu ds. Kombatantów, a więc pomocy kombatantom o 5 mln zł, więc wróciliśmy do kwoty ok. 15 mln zł, jaką to dysponowaliśmy w 2007 r., kiedy rządził PiS. Oczywiście weterani przebywający obecnie w DPS będą mogli skorzystać z pomocy, bo wniosek można złożyć w każdym czasie" - powiedziała Bojanowska dodając, że takie zwolnienie z urzędu może dotyczyć także tych, którzy sami nie mogą złożyć wniosku lub nie wiedzą o zmienionych przepisach prawnych. (PAP)

autor: Anna Kondek-Dyoniziak

edytpr: Agata Zbieg