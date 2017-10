W Sejmie odbyła się I Ogólnopolska Konferencja "Prawa rodziny - rdzeń współczesnej demokracji", organizowana z okazji, przypadającego 22 października, Dnia Praw Rodziny.

Szefowa resortu rodziny w swoim wystąpieniu podkreśliła, że polityka prorodzinna rządu jest polityką "międzyresortową". Wskazała m.in. na działania ministra sprawiedliwości, minister edukacji i ministra finansów, bez których - jej zdaniem - "rodzina nie byłaby postrzegana jako całość i ten program byłby programem wybiórczym".

Rafalska zapewniła, że obecne finansowanie takich programów jak 500 plus jest bezpieczne. "Nasz rząd nie oszczędza na rodzinach, wydatki na politykę rodzinną wynoszą ponad 3 proc. PKB(...). Dzisiaj jesteśmy w czołówce państw europejskich, które inwestują w rodzinę, a budżet ma się znakomicie i prowadzenie takiej polityki rodzinnej nie stanowi żadnego zagrożenia dla finansów publicznych" - zapewniła.

Minister podkreśliła, że program Rodzina 500 plus powstał po to, by "przywrócić rodzinom godność i poczucie bezpieczeństwa ekonomicznego". Podała, że z programu korzysta ponad 2 mln rodzin i prawie 4 mln dzieci. "Już dzisiaj wydaliśmy na ten program ponad 33 mld zł, w tym ok 400 mln zł na dzieci, które są w pieczy zastępczej" - powiedziała minister.

Jak dodała, programem objętych jest 57 proc. dzieci do 18 roku życia.

Rafalska odniosła się również do zarzutów, jakie padały od przeciwników wprowadzenia tego programu. "Wszystkie zarzuty, które się pojawiały, że polskie rodziny zmarnotrawią pieniądze okazały się nieuprawnione, bezpodstawne i krzywdzące" - podkreśliła minister.

Dodała, że zarzut dot. dezaktywizacji kobiet nie znajduje potwierdzenia w danych pochodzących z rynku pracy. "Jeżeli kobiety podejmują decyzję o zrezygnowaniu czasowo z pracy zawodowej, by sprawować opiekę nad czasami liczną rodziną, jest to z korzyścią dla rodziny, a nie ze stratą. Dzisiaj kobieta ma wybór, może sama zadecydować" - podkreśliła Rafalska.

Szefowa resoru rodziny, mówiąc o polityce rodzinnej rządu, wymieniła również program "Za Życiem", który obejmuje m.in. zapewnienie wszechstronnej opieki nad kobietą i dzieckiem w czasie ciąży i po porodzie. Dodała, że jest to też kompleksowa oferta wsparcia dla rodzin wychowujących niepełnosprawne dzieci.

"Rozwijamy też miejsca opieki nad małym dzieckiem, (...). Rodziny potrzebują miejsc do opieki nad dzieckiem do trzeciego roku życia i nie mówię tylko o opiece przedszkolnej, w związku z tym podjęto już decyzję rządową, taką budżetową, że w 2018 r. będzie kwota przeznaczona na rozwijanie sieci tych właśnie miejsc opieki nad małym dzieckiem do kwoty 450 mln zł, do tej pory była to kwota 151 mln" - powiedziała Rafalska.

Przypomniała też o zmianach dot. Karty Dużej Rodziny. Od 2019 r. z Karty będą mogli korzystać także rodzice, którzy kiedykolwiek posiadali na utrzymaniu co najmniej trójkę dzieci.

"Jak zaczynaliśmy wprowadzać program Rodzina 500 plus, to mówiłam, że chcemy w Polsce zmienić model rodziny, który zaczął być dominujący - dwa plus jeden, na dwa plus dwa. Teraz mogę powiedzieć, że naszą ambicją jest zmiana tego modelu dwa plus dwa na dwa plus trzy, żeby w Polsce wielodzietna rodzina byłą tą rodziną, o której marzymy, od której zależy przyszłość nas wszystkich" - powiedziała.

Na zakończenie konferencji uczestnicy przyjęli deklarację, w której zwrócili się z apelem m.in. do władz publicznych, o poszanowanie praw rodziny. Wskazali, że powinny być one oparte na trwałym małżeństwie kobiety i mężczyzny, ochronie każdego życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci i uznaniu rodziców za pierwszych i głównych wychowawców dzieci, zgodnie ze swoimi przekonaniami moralnymi i religijnymi.

Uczestnicy konferencji zaapelowali też o podjęcie działań, mających na celu ustanowienie 22 października Międzynarodowym Dniem Praw Rodziny.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął prezydent Andrzej Duda. Patronem medialnym wydarzenia jest Polska Agencja Prasowa.