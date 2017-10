Z danych niemieckiego ministerstwa spraw wewnętrznych wynika, że do połowy września wnioski o azyl złożyło 250 obywateli Turcji posiadających paszporty dyplomatyczne i 380 osób o statusie urzędnika wysokiej rangi.

196 wniosków dotyczących dyplomatów i ich rodzin zostało rozpatrzonych pozytywnie. Ankara domaga się odesłania ich do Turcji.

Stosunki między Berlinem a Ankarą pogorszyły się po nieudanym zamachu stanu w Turcji 15 lipca 2016 roku. Niemieckie władze krytykowały masowe aresztowania i czystki w urzędach, wymiarze sprawiedliwości, wojsku, policji, oświacie i mediach, na co prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan zareagował oskarżeniami pod adresem Niemiec o antytureckie uprzedzenia.

W połowie sierpnia Erdogan nazwał niemiecką kanclerz nieprzyjaciółką Turcji i zaapelował do żyjących w Niemczech Turków, by głosowali przeciwko niej i wszystkim głównym partiom w wyborach do Bundestagu 24 września. Apel prezydenta Turcji spotkał się z ostrą ripostą niemieckich polityków. Szef MSZ Sigmar Gabriel zapowiedział rewizję polityki Niemiec wobec Turcji i odradził niemieckim obywatelom podróże do Turcji.

W tureckich więzieniach przetrzymywanych jest kilkunastu obywateli Niemiec podejrzewanych o kontakty z terrorystami. Część z nich posiada także paszporty tureckie. Zdaniem Berlina zatrzymano ich bezprawnie z powodów politycznych.