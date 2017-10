Na przełomie września i października na 81 proc. terytorium kraju panowała "susza ostra", na 7,4 proc. "susza ekstremalna", a na 10,7 proc. "susza umiarkowana". "Jedynie na 0,8 proc. terytorium Portugalii utrzymywała się susza określana jako słaba" - ujawnił IPMA.

Portugalscy meteorolodzy wskazują, że wraz z utrzymującymi się od początku października wysokimi temperaturami powietrza niemal na całym terytorium Portugalii spodziewane jest dalsze nasilenie się suszy. Przewidują też, że co najmniej do niedzieli potrwają upały - na północy do 32 st. C w dzień, a na południu - do 36 stopni.

Szacuje się, że na przełomie września i października średni poziom wody w rzekach i tamach wodnych w Portugalii wynosił niespełna 20 proc.

W lipcu br. Krajowy Urząd ds. Informacji o Zasobach Wodnych (SNIRH) w Lizbonie poinformował, że znikome w tym roku opady deszczu w Portugalii doprowadziły do najniższego od 27 lat poziomu wody w zbiornikach wodnych w tym kraju. Najgorsza sytuacja panuje na rzece Sado, w rolniczym regionie Alentejo.

Według rolników susza nie tylko przyczyniła się do licznych w tym roku pożarów, które objęły też tereny rolne, ale też wymusiła ograniczenie powierzchni upraw.

"Niski poziom opadów i wody w rzekach oraz na tamach zapewne będzie mieć wpływ na podwyżkę cen płodów rolnych. Naturalnej paszy jest mniej niż zazwyczaj, a wielu rolników przyznaje, że z powodu braku wody musiało ograniczyć obszar upraw" - powiedział PAP Antonio Lalanda, przedsiębiorca rolny z dystryktu Castelo Branco we wschodniej Portugalii.

Susza może negatywnie wpłynąć także na dostawy energii elektrycznej, gdyż ok. 25 proc. zużywanej w Portugalii elektryczności produkowane jest na tamach rzecznych.

Według oceny IPMA do niskiego poziomu wód w kraju przyczyniły się w tym roku szczególnie dwa miesiące: kwiecień i czerwiec. "Pierwszy był najcieplejszym i najbardziej suchym miesiącem w ciągu ostatnich 86 lat, drugi zaś był niezwykle gorący" - poinformowała rządowa instytucja. Tegoroczny wrzesień określono z kolei jako "miesiąc o ekstremalnych temperaturach".

We wrześniu rząd Antonia Costy uruchomił program pomocy rolnikom, którzy z powodu braku wody musieli ograniczyć uprawy. Najwięcej gospodarstw nim objętych znajduje się w trzech wschodnich dystryktach kraju: Portalegre, Beja i Evora.

Z Lizbony Marcin Zatyka (PAP)