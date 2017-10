Patryk Jaki był pytany w telewizji internetowej wPolsce.pl o spekulacje nt. jego startu w wyborach na prezydenta Warszawy.

Podkreślił, że niczego w polityce nie wyklucza, ale - dodał - teraz jest naprawdę za wcześnie na przesądzanie tej sprawy. Wiceminister sprawiedliwości zaznaczył, że jest skoncentrowany na tym, żeby dobrze pracować dla państwa, dla Polski. "I to jest dla mnie najważniejsze. Funkcje są zawsze kwestią wtórną, są też wymieniani inni kandydaci" - powiedział Jaki.

Podkreślił, że bardzo dobrym kandydatem na prezydenta Warszawy jest marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

"Marszałek Karczewski jest bardzo dobrą kandydaturą. Jeżeli będzie taka decyzja władz partyjnych, że pan marszałek Karczewski wystartuje na prezydenta Warszawy, to ja z pokorą tę decyzję przyjmę i będę pana marszałka wspierał" - zadeklarował.

Dodał, że Karczewski to "bardzo dobry człowiek i polityk, lekarz o dużym doświadczeniu". Jaki podkreślił, że polityka "to jest gra w grupie, czasem trzeba zrobić kilka kroków do tyłu".

"Jestem znacznie młodszy od pana marszałka, ja mogę poczekać. Dla mnie najważniejsze jest to, żebyśmy jako obóz zwyciężali. Jeżeli czasem decyzja będzie podjęta dla mnie osobiście niekorzystna, to ja się jej podporządkuję, bo rozumiem, że polityka to jest gra w drużynie i osobiste ambicje trzeba odkładać z boku" - powiedział Jaki.

W niedawnym wywiadzie dla PAP Karczewski powiedział, że jeśli będzie decyzja kierownictwa PiS, to zdecyduje się na start w wyborach na prezydenta Warszawy. Podkreślił, że kandydat na to stanowisko powinien mieć wizję rozwoju stolicy i on ją ma.

Rzeczniczka PiS Beata Mazurek odnosząc się do medialnych doniesień w sprawie kandydatów ugrupowania na prezydentów Warszawy i Krakowa podkreśliła w czwartek, że nie ma konkretnych decyzji dotyczących kandydatów na prezydentów miast; te decyzje jeszcze przed nami. (PAP)

autor: Karol Kostrzewa