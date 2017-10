"My jako Nowoczesna przygotowujemy ustawę o związkach partnerskich. Jeszcze prawdopodobnie w październiku-listopadzie przedstawimy projekt tej ustawy i złożymy go do laski marszałkowskiej. Mam nadzieję, że znaczna część PO będzie skłonna tą ustawę poprzeć" - podkreślił Petru na środowej konferencji prasowej w Sejmie. Jak dodał, projekt ustawy o związkach partnerskich jest w programie Nowoczesnej.

Petru był pytany o związki partnerskie w kontekście wypowiedzi polityków Platformy Obywatelskiej. Wiceprzewodniczący PO Borysa Budki, zadeklarował we wtorek w Radiu Zet, że popiera związki partnerskie.

Lider Platformy Grzegorz Schetyna w środę w TVN24 przypomniał, że w poprzedniej kadencji PO miała przygotowany projekt o związkach partnerskich, ale "nie było porozumienia w koalicji, aby zbudować wokół niego większość". Dodał, że "związki partnerskie dziś wywołują emocje, ale to są papierowe emocje, bo dziś nie ma możliwości przeprowadzenia tego w tym Sejmie, w tym parlamencie". Przyznał, że jeśli w przyszłym parlamencie będzie większość do przeprowadzenia takiego projektu, to ten temat wróci, ale nie będzie go w programie PO.