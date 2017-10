Gruza poinformował, że w kwestii planowanych zmian w polityce fiskalnej, MF obecnie jest w fazie uszczelniania systemu podatkowego, a rok 2018 będzie „przełomowy pod względem nowych instytucji, nowych instrumentów uszczelniania”.

"W przyszłym roku będziemy mogli siąść nad dwoma tematami. Jeden to małe kroczki w kwestii oczyszczenia systemu podatkowego i legislacji z przepisów bez sensu, które nie służą ani Państwu, ani podatnikowi, ani urzędnikowi. Będziemy oczyszczać system z tego typu naleciałości” – powiedział we wtorek na konferencji Gruza.

"Równolegle, od połowy listopada, gdy uchwalimy tę serię zmian na przyszły rok, siadamy nad próbą napisania szeregu dużych ustaw podatkowych +na czysto+. (…) Jeśli chcielibyśmy napisać nowe ustawy w tej samej technice legislacyjnej co obecne, to one będą wyglądały tak, jak obecnie. Chcemy więc spojrzeć czy w naszym prawodawstwie, w naszym porządku konstytucyjnym jesteśmy w stanie napisać te same ustawy w rozsądniejszy sposób dla przedsiębiorców” – dodał. (PAP Biznes)