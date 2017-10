We wtorek władze Warszawy podpisały kolejne umowy na dofinansowanie z Unii Europejskiej miejskich inwestycji komunikacyjnych.

Na konferencji prasowej wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski podkreślił, że dofinansowanie z UE służyć będzie poprawie jakości transportu miejskiego i jakości poruszania się po Warszawie. "Jest to największa podpisywana w tym roku umowa o dofinansowanie" - zaznaczył.

"Te ponad 2,5 mld złotych to środki, które trafią przede wszystkim na budowę metra na Bródno i na Bemowo oraz środki, które trafią na realizację dwóch bardzo ważnych linii tramwajowych na Wilanów i na Gocław. A także na (...) przebudowę układu drogowego w południowej obwodnicy Warszawy w powiązaniu z Wałem Miedzeszyńskim" - poinformował Olszewski.

Zdaniem prezesa Metra Warszawskiego Jerzego Lejka, dofinansowanie z UE "to bardzo ważne pieniądze dla rozwoju metra". "Ta kwota, która zostanie uzyskana przez Miasto Stołeczne Warszawa na inwestycje +metrowskie+, zostanie przeznaczona na realizację kolejnego etapu rozbudowy drugiej linii metra" - oświadczył.

Do obecnie budowanych stacji (trzech na Woli oraz trzech na Pradze-Północ i Targówku) dojdą trzy stacje na północy oraz dwie na zachodzie. Jak podkreślono w informacji prasowej, to 6 km nowej trasy. W ramach dofinansowania kupionych zostanie także 17 nowych pociągów metra.

Z kolei Wojciech Bartelski, prezes Tramwajów Warszawskich, podkreślił, że Tramwaje Warszawskie dostaną z UE ponad 600 mln zł dofinansowania do budowy linii tramwajowej do Wilanowa i na Gocław, kupno 68 tramwajów i budowę zajezdni na Annopolu. "To ogromna, największa w Polsce inwestycja tramwajowa" - zaznaczył.

Linia do Wilanowa będzie miała niemal 12 km długości i 18 przystanków. Jej trasa będzie prowadzić od Dworca Zachodniego ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r., Rakowiecką, Belwederską i Jana III Sobieskiego do osiedli mieszkaniowych na dawnych polach wilanowskich.

Tramwaje Warszawskie zaplanowały także budowę dwóch odgałęzień: ulicą J. Gagarina - na Sielce i św. Bonifacego - na Stegny. Projekt to także zakup 50 dwukierunkowych tramwajów.

Linia na Gocław o długości niemal 4 km, z ośmioma przystankami pobiegnie od al. J. Waszyngtona wzdłuż wschodniego brzegu Kanału Wystawowego, potem korytarzem al. Tysiąclecia, ul. gen. T. Bora-Komorowskiego i skończy się pętlą w okolicach Trasy Siekierkowskiej.

