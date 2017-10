Regionalny rząd Katalonii poinformował w nocy, z niedzieli na poniedziałek, że w niedzielnym referendum niepodległościowym oddało głosy ok. 2,26 mln osób, czyli 42,3 proc. uprawnionych do głosowania, z których 90 proc. opowiedziało się za niepodległością tego najbogatszego w Hiszpanii regionu. 8 proc. było przeciwnych, a pozostałe głosy były nieważne.

Plebiscyt uznawany jest za nielegalny przez hiszpańskie władze centralne, które od dawna sprzeciwiają się planom ogłoszenia niepodległości przez 7,5-milionową Katalonię. W niedzielę kilkaset osób zostało rannych w wyniku starć z policją, która usiłowała uniemożliwić głosowanie, blokując dostęp do lokali wyborczych, konfiskując urny i karty wyborcze. Doszło też do konfrontacji pomiędzy funkcjonariuszami katalońskiej policji, a skierowaną do tego regionu przez Madryt Gwardią Cywilną.

"Dość oczywista obserwacja, jaka się nasuwa to zestawienie obrazków zamieszek z Hamburga czy z Katalonii z tym, co dzieje się w Polsce. Widać bardzo wyraźnie, że natura sporu politycznego w Polsce i sposób reakcji władz w naszym kraju na nieprzychylne jej ruchy społeczne, mieści się absolutnie w granicach pewnego ładu i porządku demokratycznego" - powiedział Szczerski portalowi wPolityce.pl pytany o referendum w Katalonii.

"W Polsce władza nie reaguje ostro na demonstrację, mimo że oskarża się ją o zapędy antydemokratyczne. Wręcz przeciwnie: to raczej przejawy dojrzałej demokracji" - podkreślił szef gabinetu prezydenta.

Szczerski dodał, że napięcia społeczne w Europie Zachodniej są dużo silniejsze niż w Polsce.

"Przebieg tego typu zajść pokazuje naprawdę gorącą atmosferę w ramach tamtych demokracji; a nikt nie oskarża Niemiec czy Hiszpanii o to, że demokracja kuleje. Wszystkie incydenty traktowane są raczej jako przejaw funkcjonowania tych państw: nawet to, że policja mocno wkracza. U nas w Polsce przy bardzo łagodnych i spokojnych demonstracjach natychmiast mamy oskarżenia o zapędy autorytarne, co jest absurdem" - powiedział.

Szczerski zaznaczył, że sytuacja w Katalonii pokazuje też, że "idea państwa narodowego jest w Europie wciąż żywa". "Wbrew temu, co głosiło wielu - mianowicie, że funkcjonowanie UE spowoduje zanik państw, w wielu miejscach Europy pojawiają się aspiracje państwowotwórcze. Okazuje się, że fałszywe były i są tezy mówiące o tym, że pojęcie państwa narodowego przeżywa swój zmierzch - zupełnie odwrotnie, jest ono wciąż żywe" - powiedział.

Jak dodał, w Europie nieustannie pojawiają się mniej lub bardziej uzasadnione państwowotwórcze ruchy. "Oczywiście w przypadku Europy oznacza to zawsze ruchy separatystyczne, w związku z tym to kwestia bardzo delikatna. Nie jest to sprawa ani problem, który jacykolwiek politycy innych krajów powinni komentować" - dodał szef gabinetu prezydenta.

Podczas zamieszek w czasie obrad przywódców G20 na początku lipca w Hamburgu skrajnie lewicowi ekstremiści z Niemiec i zagranicy podpalili kilkadziesiąt samochodów i zdemolowali wiele sklepów i innych lokali użyteczności publicznej. W nocy z 7 na 8 lipca w jednej z dzielnic Hamburga doszło do walk ulicznych. W starciach obrażenia odniosło prawie 500 policjantów. W czasie demonstracji zatrzymano 186 osób, w tym 54 cudzoziemców. Areszt prewencyjny zastosowano natomiast wobec 228 osób. (PAP)

autor: Marzena Kozłowska