Śledztwo prowadzone przez ABW dotyczy zorganizowanej grupy przestępczej, która miała zakłócać przebieg szeregu przetargów prowadzonych przez szczeciński urząd. Według śledczych chodzi o 105 przetargów, które łącznie opiewały na ok. 600 mln zł.

Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn potwierdził PAP, że zatrzymano nowe osoby w tej sprawie. Przypomniał, że sprawa dotyczy inwestycji prowadzonych przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, a śledztwo nadzoruje szczeciński wydział Prokuratury Krajowej.

Pięć zatrzymanych we wtorek osób, to pracownicy oddziałów terenowych zarządu melioracji, a dwie to przedsiębiorcy wykonujący usługi na jego rzecz – powiedział PAP Żaryn.

"Zatrzymani usłyszeli zarzuty m.in. związane z poświadczaniem nieprawdy w dokumentach, wyłudzaniem dotacji i subwencji oraz przekroczeniem uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także oszustw" – poinformował.

Zaznaczył, że prokuratura nie skierowała wobec nich wniosków o areszt, a jedynie wolnościowe środki zapobiegawcze. Za zarzucane czyny grozi im kara od 1 miesiąca do 10 lat pozbawienia wolności – dodał.

W śledztwie postawiono do tej pory zarzuty 25 osobom – podał Żaryn. Przypomniał, że w tej sprawie ABW pod koniec sierpnia zatrzymała sześć innych osób, którym prokuratura przedstawiła zarzuty poświadczenia nieprawdy w dokumentach, wyłudzania dotacji i subwencji oraz przekroczenia uprawnień dla osiągnięcia korzyści majątkowych. Zarzucono im też oszustwa w związku z prowadzeniem inwestycji przez szczeciński zarząd melioracji. Grozi za to do 10 lat więzienia.

Aleksander Główczewski(PAP)