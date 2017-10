Celem programu jest stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju i wejścia na rynek innowacyjnych produktów i rozwiązań. "Wynalazcy otrzymują wsparcie finansowe i opiekę biznesową, pozostając współwłaścicielami praw własności intelektualnej i zakładanych firm. Tym samym NCBR zapewnia im bezpieczny rozwój ich pomysłów i możliwość doprowadzenia projektów do wejścia na rynek lub II rundy finansowania" - czytamy w komunikacie.

Przejęcie ryzyka przez NCBR stwarza możliwość szybszego rozwijania najlepszych projektów B+R znajdujących się we wczesnych fazach rozwoju - podkreślono. "Oferta jest wyjątkowo atrakcyjna dla najlepszych przedsiębiorców zajmujących się zawodowo wyszukiwaniem najciekawszych projektów. NCBR, ograniczając ryzyko po ich stronie, oferuje dofinansowanie w wysokości 80 proc. budżetu tworzonej Alfy. Oznacza to, że na przykład wehikuł z budżetem 6,25 mln zł otrzymuje ze środków publicznych 5 mln zł na inwestycje w najbardziej nowatorskie, a zarazem wiążące się z największym ryzykiem projekty" - wyjaśniono.

NCBR, jak zaznaczono, będzie mogło skorzystać z prawa pierwokupu, co daje możliwość zabezpieczenia własności intelektualnej innowatorom i rozwoju najlepszych projektów polskich spółek technologicznych na rynku krajowym i międzynarodowym. W działaniach tych wspiera je m.in. Polska Agencja Handlu i Inwestycji (PAIH).

"Polska staje się coraz mocniejszym graczem na światowym rynku wysokotechnologicznych produktów i usług, a programy takie jak BRIdge Alfa efektywnie przyczyniają się do zwiększenia liczby polskich start-upów, które mogą nie tylko efektywnie konkurować z firmami z zagranicy, ale wręcz być liderami w swoich branżach. Coraz częściej wspieramy innowacyjne polskie firmy, które z sukcesem podbijają zagraniczne rynki" – podkreślił, cytowany w komunikacie, prezes PAIH Tomasz Pisula.

Trwający właśnie konkurs BRIdge Alfa jest skierowany do szerokiego grona inwestorów. Mogą wziąć w nim udział zarówno podmioty podlegające przepisom ustawy o funduszach inwestycyjnych

i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, jak i podmioty niepodlegające tym przepisom.

Jak zaznaczył dyrektor Działu Komercjalizacji NCBR Arkadiusz Gierałt, Centrum zależy na wybraniu najlepszych na rynku zespołów zarządzających i efektywnym wspieraniu spółek technologicznych w najwcześniejszej fazie rozwoju (tzw. seed). "Szukamy posiadających odpowiednie kompetencje i doświadczenie inwestorów, którzy będą z powodzeniem wspierali rozwój innowacyjnych projektów. Nie ograniczamy przy tym formy ich działalności - w konkursie mogą wziąć udział osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, fundacje, TFI, spółki komandytowe i spółki komandytowo-akcyjne” - wyjaśnił.

Nabór wniosków w konkursie trwa do 16 października. Wnioskodawcy, jak podano, mogą ubiegać się o grant na utworzenie funduszu - Alfy - w ramach 2 ścieżek: "pierwszej, na uruchomienie wehikułu inwestycyjnego o kapitale od 6,25 do 25 mln zł i drugiej, z budżetem od 25 do 50 mln zł". (PAP)