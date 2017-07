Gruza poinformował w odpowiedzi na interpelację Izabeli Leszczyny (PO), że obecnie procedowany jest projekt rozporządzenia autorstwa resortu rozwoju, który określa wymagania dla tzw. kas rejestrujących on-line. Chodzi m.in. o to, by możliwe było raportowanie transakcji zarejestrowanych na tych urządzeniach do centralnego systemu informatycznego Ministerstwa Finansów.

"Zgodnie z zapisami przedmiotowego rozporządzenia kasy on-line będą przekazywały automatycznie dane dotyczące raportów fiskalnych dobowych, paragonów fiskalnych, paragonów fiskalnych anulowanych oraz faktur i faktur anulowanych zarejestrowanych od czasu poprzedniego przekazu danych, według ustalonego harmonogramu przekazu danych (...). Kasy te będą używały domyślnego przekazu danych, podejmując próby kolejnego ich przekazu nie rzadziej niż co dwie godziny" - wyjaśnił wiceminister.

Poinformował, że planowany termin wejścia w życie rozporządzenia to 1 stycznia 2018 r. "Po wejściu w życie (...) przedsiębiorcy, co do zasady, nie będą musieli wymieniać kas. Podatnik będzie mógł stosować do prowadzenia ewidencji nowe kasy on-line, a także kasy z elektronicznym zapisem kopii. Stopniowo z rynku będą wycofywane kasy z kopią papierową" - napisał Gruza.

"Planowane jest wprowadzenie obligatoryjnego obowiązku stosowania kas on-line w branżach szczególnie narażonych na ryzyko nadużyć podatkowych. Wymiana kas nastąpi stopniowo. Prace analityczne w tym zakresie nadal trwają" - wskazał.

Jego zdaniem, zmiany dotyczące kas fiskalnych są kolejnym elementem w procesie uszczelniania systemu podatku od towarów i usług oraz w walce z szarą strefą poprzez skuteczniejszą kontrolę sprzedaży detalicznej.

Gruza dodał, że obecnie w resorcie finansów prowadzone są również prace analityczne nad ewentualną możliwością wdrożenia systemu przesyłu danych z kas z kopią elektroniczną oraz kopią papierową w ramach raportowania danych w formie jednolitego pliku kontrolnego (JPK).

Z kolei w resorcie rozwoju trwają prace nad wypracowaniem ostatecznego modelu udostępniania paragonów w postaci elektronicznej dla klientów. W rozważanych modelach system nie opiera się na centralnej bazie prowadzonej przez administrację publiczną. Kolejne działania tego ministerstwa będą się koncentrowały na określaniu wymogów gwarantujących bezpieczeństwo, ochronę danych osobowych, a także zapewnienie minimalnych standardów technicznych umożliwiających funkcjonowanie systemu, w powiązaniu z upowszechnieniem w Polsce obrotu bezgotówkowego.