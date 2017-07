Komiks "Hans Memling. Malarz tego drugiego renesansu" powstał w ramach konkursu ogłoszonego przez WiMBP w Gdańsku z okazji obchodów Roku Memlinga. Wpłynęło 15 prac. Zwycięzcą konkursu został Łukasz Pawlak, który jest autorem zarówno scenariusza, jak i rysunku do komiksu.

Komiks opowiada o wielu faktach z epoki oraz życia Memlinga dowcipnie i lekkim piórem. Na 48 stronach poznajemy nie tylko burzliwą historię "Sądu Ostatecznego", ale też drogę do malarskiej perfekcji niderlandzkiego twórcy, a także realia i trendy panujące w epoce renesansu. Poza historią słynnego tryptyku, który należy do zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku, na stronach komiksu poznajemy m.in. legendę o św. Urszuli oraz historię powstania jednego z ostatnich dzieł Memlinga "Relikwiarza św. Urszuli".

Pawlak przyznał w rozmowie z PAP, że praca nad komiksem była bardzo trudna.

„Poświęciłem na to sześć miesięcy. Na początku byłem przerażony, bo faktów biograficznych o Memlingu jest niewiele i gdybym chciał zrobić tylko komiks o życiu artysty, to byłoby to bardzo skromne wydawnictwo. Postanowiłem więc dodać opis jego dzieł i realiów historycznych. I nagle okazało się tego tak dużo, że równie dobrze mógłby powstać komiks na 150 stron” - wyjaśnił.

Dodał, że nie widział do tej pory "Sądu Ostatecznego". "Przystępując do konkursu nie wiedziałem więcej o +Sądzie Ostatecznym+ niż przeciętnie wykształcony Polak. Moja wiedza sprowadzała się do tego, że taki obraz jest i znajduje się w gdańskim muzeum. To wielka rzecz, że wreszcie zobaczę go na żywo" - podkreślił.

"Kiedy pada hasło renesans w sztuce, to z reguły myślimy o twórcach z Włoch, takich jak Leonardo da Vinci czy Rafael, tworzących m.in. muskularne i gołe postacie. Tymczasem w tym samym czasie, w innej części Europy był zupełnie odmienny stylistycznie renesans północny, przypominający bardziej estetykę dzieł średniowiecznych" - powiedział Pawlak, tłumacząc tytuł swojego komiksu "Hans Memling. Malarz tego drugiego renesansu".

Łukasz Pawlak (ur. 1982) pochodzi z Iłży k. Radomia (Mazowieckie). Jest absolwentem Projektowania Graficznego na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Od 10 lat mieszka w Wielkiej Brytanii. "Hans Memling. Malarz tego drugiego renesansu" jest jego komiksowym debiutem.

"Sąd Ostateczny" to, obok znajdującej się w Muzeum Narodowym w Krakowie "Damy z gronostajem" Leonarda da Vinci, jedno z najcenniejszych w polskich zbiorach dzieł malarstwa zachodnioeuropejskiego.

Memling stworzył "Sąd Ostateczny" przed 1471 r. Namalowany na deskach obraz ma formę tryptyku i uważany jest za najlepszą pracę tego malarza. Jest to jedyne dzieło niderlandzkiego twórcy w polskich zbiorach muzealnych. Obraz został zamówiony przez filię brugijskiego banku Medyceuszy i miał trafić do jednego z kościołów we Florencji. W 1473 r. transportowane na pokładzie galeonu dzieło zostało przechwycone przez gdańskiego kapra Pawła Beneke, który podarował je kościołowi Mariackiemu w Gdańsku.

Pod koniec II wojny światowej hitlerowcy wywieźli obraz do Turyngii, gdzie został znaleziony przez Armię Czerwoną. Zanim ostatecznie w 1956 r. "Sąd Ostateczny" wrócił do Polski, był wystawiany w leningradzkim Ermitażu.

Hans Memling urodził się między 1435 a 1440 rokiem w mieście Seligenstadt (Niemcy), zmarł 11 sierpnia 1494 r. w Brugii (Belgia), gdzie spędził większość swojego życia.

Rok Memlinga ogłosiło w styczniu Muzeum Narodowe w Gdańsku. W tym roku mija bowiem 550 lat od chwili, kiedy niderlandzki malarz zaczął tworzyć "Sąd Ostateczny".(PAP)

Robert Pietrzak