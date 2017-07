Ambasador Rzegocki do "Guardiana" ws. wizyty Williama i Kate w Polsce: Nie mogę zaakceptować przeinaczeń

Księżna Catherine i książę William pod Murem Pamięci w Muzeum Powstania Warszawskiegoźródło: PAP

autor zdjęcia: Paweł Supernak

"Nie mogę zaakceptować, kiedy ktoś posługuje się historycznymi przeinaczeniami" - napisał w liście do "The Guardian" polski ambasador w Wielkiej Brytanii Arkady Rzegocki. To odpowiedź na komentarz gazety dotyczący wizyty księcia Williama i księżnej Kate w Polsce.