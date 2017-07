"Dzisiaj (...) w ramach +Mapy potrzeb Warszawy+ zaczynamy kolejną akcję, którą rozpoczyna pan Paweł Rabiej, kandydat na prezydenta Warszawy" - powiedział przewodniczący regionu warszawskiego Nowoczesnej, Sławomir Potapowicz. Jak wyjaśnił, akcja jest związana z ławeczką, "która jest symbolem rozmowy, symbolem spotkań z warszawiakami".

"Podczas tej akcji będziemy chcieli się spotykać, przedstawiać naszego kandydata i pytać warszawiaków, co dla nich jest istotne i ważne w otaczającej przestrzeni" - zapowiedział Potapowicz, dodając, że "siłą rzeczy wydarzenia związane z tym, co się dzieje w kraju narzucają pewną tematykę (...) rozmów".

"Dzisiaj to, co nas najbardziej zajmuje w Warszawie, i to, co nas najbardziej zajmuje jako obywateli - to jest kwestia tego, co dzieje się wokół Sądu Najwyższego, to, co dzieje się wokół ustroju sądów powszechnych" - powiedział Paweł Rabiej.

Dodał, że "zarząd Nowoczesnej podjął wczoraj decyzję, którą dziś rano ogłosił przewodniczący Ryszard Petru (...), że od najbliższych dni zaczynamy spotkania ze środowiskami prawniczymi, ze środowiskami adwokatów, z izbami sędziowskimi w całym kraju, po to, żeby rozmawiać o tym, co w tej sytuacji można zrobić i w jaki sposób lepiej wytłumaczyć obywatelom skutki zmian w przepisach".

Rabiej zapowiedział, że członkowie Nowoczesnej będą się spotykali z mieszkańcami w całej Polsce, nie tylko w Warszawie. "Będziemy pokazywali konsekwencje zmian w ustawach o sądach powszechnych, pokazywali te konsekwencje dla zwykłych obywateli" - wyjaśnił.

Przewodniczący regionu warszawskiego Nowoczesnej poinformował, że w sobotę zaplanowano spotkania z mieszkańcami stolicy w czterech dzielnicach - obok Śródmieścia - na Białołęce, na Woli i w Wilanowie.

"Mapa potrzeb Warszawy to akcja, którą prowadzimy już od ubiegłego roku, pytając warszawianki i warszawiaków o to, co należy zmienić w ich otoczeniu, co należy zmienić w ich mieście" - wyjaśnił Potapowicz.

"Teraz czas wymusza na nas inne pytania, pytania związane z sądownictwem - jaki ma ono wpływ na warszawiaków (...) i o to będziemy ich m.in. pytać" - podkreślił. Poinformował, że informacje o miejscach i datach planowanych spotkań działaczy Nowoczesnej z mieszkańcami będą podawane w mediach społecznościowych.

Paweł Rabiej, zapytany podczas briefingu, czy jest to początek jego kampanii na prezydenta Warszawy, zaprzeczył i wyjaśnił, że "kampanię prezydencką zacznie wtedy, kiedy będą wybory". "Będę konkurował z każdym kontrkandydatem, koncentrując się na tym, żeby zaoferować najlepszy program dla Warszawy" - zapowiedział.

Niebieską ławeczkę ustawiono na tle opracowanej przez Nowoczesną "Mapy potrzeb dla Śródmieścia" na bulwarach nad Wisłą, obok warszawskiej Syrenki.

Kolejny cykl spotkań z warszawiankami i warszawiakami działacze Nowoczesnej zapowiedzieli za 2 tygodnie.(PAP)