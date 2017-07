RPO: Zmiany pozbawią obywateli prawa do niezależnego sądu

Zmiany "pozbawią obywateli prawa do niezależnego sądu" - powiedział w czwartek w Sejmie Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar przed głosowaniem ws ustawy o Sądzie Najwyższym. Apelował do posłów, by jej nie uchwalali.