Sejm nie zajmie się w czwartek wotum nieufności wobec ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela. Izba poparła wycofanie wniosku o wotum, zgłoszone przez lidera PSL. Kosiniak-Kamysz uzasadniał wycofanie wniosku burzliwą atmosferą na sali obrad Sejmu, która uniemożliwiała - w jego ocenie - spokojną debatę nad wotum nieufności.

"PSL to opozycja racjonalna, zawsze stara się stabilizować sytuację i możliwość przeprowadzenia normalnej debaty" - mówił szef ludowców na briefingu prasowym w Sejmie.

Oświadczył przy tym, że Krzysztof Jurgiel to najgorszy minister rolnictwa w III Rzeczpospolitej. "To pewnik, będziemy to udowadniać. Dziś nie było szans na przeprowadzenie tej debaty" - powiedział szef PSL. "Rolnicy chcą normalnie wysłuchać uzasadnienia i debaty" - podkreślił.

Kosiniak-Kamysz poinformował, że Stronnictwo złoży kolejny wniosek o odwołanie Jurgiela. Jak dodał, ma deklaracje, że wszystkie kluby opozycyjne się pod nim podpiszą. "Nie tylko PSL i Platforma, ale również Nowoczesna i Kukiz'15" - zapowiedział.

"Minister Jurgiel jest szkodnikiem, ma kilka tygodni, by przestać szkodzić polskiemu rolnictwu" - dodał Kosiniak-Kamysz. Sam wniosek ma zostać złożony "w najbliższych dniach". "Będziemy przedstawiać fakty, a nie mity" - dodał lider ludowców.

Poseł PSL Mirosław Maliszewski uważa, że minister Krzysztof Jurgiel to "zły minister, który prowadzi polską wieś w złą stronę". Maliszewski dodaje, że "do dyskusji o polskiej wsi potrzebna jest dobra atmosfera, atmosfera spokoju, atmosfera ciszy na sali, zrozumienia, a nie atmosfera przekrzykiwania się, czy łamania konstytucji, jak to ma miejsce ostatnio w Sejmie" - podkreślił.

Dodał, że PSL chce jak najszybszego rozpatrzenia wniosku o wotum nieufności wobec ministra rolnictwa. "Mam nadzieję, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu ten wniosek będzie procedowany. Przedstawimy racjonalne uzasadnienie, pokażemy wszystkie elementy, szkodliwe elementy działalności ministra Jurgiela" - mówił Maliszewski.

Szef PSL odniósł się do słów premier Beaty Szydło, która dziękowała za wycofanie wniosku o wotum nieufności wobec Jurgiela i wyliczała, co - jej zdaniem świadczy - o tym, że Jurgiel jest najlepszym ministrem. Szydło mówiła: "po pierwsze to jest stabilizacja cen na wsi. Dzisiaj mleko kosztuje w skupie litr około 1,5 zł, a było 90 gr. To samo dotyczy skupu mięsa. To jest otwarcie około 30 nowych rynków zewnętrznych dla polskich rolników. To jest wreszcie obrona polskiej ziemi, nie ma już wyprzedaży polskiej ziemi".

Zdaniem Kosiniaka-Kamysza premier kłamała. "Wyzyskali, oszukali polską wieś. Za to na pewno będą rozliczeni" - powiedział.