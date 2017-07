Sąd w Moskwie uznał we wtorek, że opozycjonista Aleksiej Nawalny i jego wspólnik Piotr Oficerow są winni państwowej spółce Kirowles 2,2 mln rubli (ok. 34 tys. USD). Spółka żądała wyegzekwowania od nich domniemanych strat w wys. 16 mln rubli (ok. 270 tys. USD).