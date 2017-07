Zatrzymani to 34-letnia Polka oraz 21-letni i 28-letni mężczyźni - obywatele Ukrainy. Podejrzani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się nielegalną produkcją i przechowywaniem wyrobów tytoniowych bez polskich znaków akcyzy skarbowej. Straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconych podatków wyniosły ponad 500 tys. zł. Sąd na wniosek prokuratury aresztował tymczasowo całą trójkę na trzy miesiące.

Policjanci zajmujący się w Komendzie Stołecznej Policji zwalczaniem przestępczości narkotykowej rozpracowywali grupę przestępczą, której członkowie mieli trudnić się produkcją wyrobów tytoniowych bez polskich znaków akcyzy.

"W trakcie prowadzonych działań w miejscowości Jadwisin w powiecie legionowskim policjanci w piwnicy wynajmowanego budynku znaleźli linię produkcyjną do produkcji papierosów, m.in. betoniarkę do mieszania tytoniu, maszyny do pakowania i oklejania pudełek papierosów oraz kartony do pakowania. Funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli też blisko 145 tys. sztuk papierosów różnych marek oraz ponad 340 kg krajanki tytoniowej bez polskich znaków akcyzy skarbowej" - poinformowała PAP rzecznik prasowy KSP podkom. Sylwester Marczak.

Policjanci nie wykluczają dalszych zatrzymań.(PAP)