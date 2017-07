W spotkaniu, które miało związek z projektem PiS ustawy o Sądzie Najwyższym, nie uczestniczyli posłowie Kukiz'15.

Lubnauer oceniła, że PiS łamie zasady demokracji w Polsce. "W tej sytuacji potrzebne są również nadzwyczajne działania, stad ścisła koordynacja naszych działań, stąd współpraca, stąd próba zatrzymania wszystkimi metodami obecnych działań (PiS)" - podkreśliła.

Jak poinformowała wszyscy przedstawiciele klubów opozycyjnych o godz. 12 będą uczestniczyć w Sejmie w wysłuchaniu publicznym zorganizowanym przez PO z udziałem sędziów i prawników.

"Staramy się wspierać wszystkie działania, które mają na celu uświadomienie społeczeństwu, co się tutaj dzieje w tej chwili w Sejmie i jakie zagrożenie to jest dla każdego przeciętnego Polaka. Co oznacza dla Kowalskiego zamach na Sąd Najwyższy, co oznacza niemożność organizacji przyszłych być może wyborów, co oznacza możliwość, że ich sprawa zostanie rozwiązana przez sąd, w którym pełną władzę ma Zbigniew Ziobro" - podkreśliła szefowa klubu Nowoczesnej.

"To jest sytuacja dramatyczna, dlatego też zdecydowaliśmy się na takie rozwiązanie" - dodała.

Lubnauer poinformowała, że przedstawiciele klubów opozycyjnych podjęli także decyzje, co do koordynacji działań w związku z projektem ustawy o SN, jednak nie chciała dokładnie poinformować, jakie będą to działania.

PSL apeluje

Będziemy wspólnie apelowali do pana prezydenta Andrzeja Dudy, by zawetował przepisy o Krajowej Radzie Sądownictwa i sądach powszechnych; podpis pod tymi ustawami będzie impulsem dla PiS do tego, by zniszczyć Sąd Najwyższy - powiedział w poniedziałek Marek Sawicki (PSL).

"Będziemy wspólnie apelowali do pana prezydenta Andrzeja Dudy, by zawetował ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i sądach powszechnych, bo podpis pana prezydenta pod tamtymi ustawami będzie dużym impulsem dla PiS do tego, by zniszczyć Sąd Najwyższy" - powiedział Sawicki po spotkaniu klubów opozycyjnych: N., PO, PSL, UED w Sejmie.

"Nie możemy na to pozwolić" - podkreślił poseł ludowców.