W przedstawionym raporcie odnotowano, że w ubóstwie absolutnym żyje 6 proc. mieszkańców kraju. Wskaźnik ten utrzymuje się na prawie tym samym poziomie od 4 lat, a wcześniej wynosił 5,6 proc.

W analizie danych statystycznych podkreśla się, że w porównaniu z 2015 rokiem liczba osób żyjących w ubóstwie bezwzględnym wzrosła o ponad 100 tysięcy, osiągając rekordowy od 2005 roku poziom.

Wskaźnik ten jest wyższy na południu Włoch, gdzie z ubóstwem zmaga się 8,5 proc. ludności.

W porównaniu z 2015 r. o 8 punktów procentowych (z 18 do 26 proc.) wzrosła liczba zmagających się z ubóstwem absolutnym rodzin, w których jest co najmniej troje dzieci.

Jednocześnie we względnym ubóstwie żyje ok. 10 proc. rodzin. Jest ich 2,7 miliona, a należy do nich ponad 8,4 mln osób. To zjawisko dotyczy przede wszystkim młodych ludzi, do 35. roku życia. Występuje ono najczęściej w rodzinach robotniczych.

Jak zauważył Istat, jeśli rolę głowy rodziny pełni robotnik, zagrożenie ubóstwem absolutnym jest dwa razy większe.

Z Rzymu Sylwia Wysocka (PAP)