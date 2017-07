Rosja: Siemens pozywa joint venture i firmę państwową

Niemiecki Siemens podał do sądu w Moskwie rosyjskie joint venture Siemens Gas Turbine Technologies LLC, w którym ma 65 proc. udziałów oraz rosyjskie przedsiębiorstwo Technopromeksport, któremu to joint venture sprzedało turbiny gazowe - informuje we wtorek Reuters.