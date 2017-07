W czwartkowym drugim szczycie Trójmorza w Warszawie wzięli udział przedstawiciele 12 państw Europy Środkowej i Wschodniej: Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier. Gościem specjalnym początkowej części szczytu był prezydent USA Donald Trump. Na spotkanie przyjechało 10 prezydentów krajów Trójmorza, nieobecni byli prezydenci Czech i Austrii.

Na wieńczącej szczyt wspólnej konferencji prasowej z prezydent Chorwacji Kolindą Grabar-Kitarović, Andrzej Duda dziękował chorwackiej prezydent za współorganizację spotkania i za to, że była jego współgospodarzem.

Jak podkreślił, szczyt był ważny, gdyż budował "unikalną, a niezwykle potrzebną więź między krajami Europy Środkowej, krajami, które doskonale rozumieją swoją pozycję, swoją sytuację, także gospodarczą i swoją wzajemną historię".

Prezydent wskazał w tym kontekście, że - z wyjątkiem Austrii - kraje Trójmorza "znajdowały się przez dziesiątki lat za +żelazną kurtyną+" i "w związku z tym widzą swoje zaległości, które od czasów uzyskania niepodległości, czy też pełnej suwerenności, a później od czasów wejścia do UE, do tej wielkiej europejskiej wspólnoty, systematycznie nadrabiają".

"Chcemy się bardzo mocno na tym nadrabianiu skupić dlatego głównym naszym przedmiotem zainteresowania jest rozwój infrastruktury i rozwój bezpieczeństwa, budowanie bezpieczeństwa energetycznego w naszej części Europy, a w efekcie także i w Unii Europejskiej" - powiedział prezydent.

Jak podkreślił jest to bardzo ważne zadanie, które zmierza do tego, żeby uspójnić i w jeszcze doskonalszym stopniu połączyć kraje Trójmorza z Europą Zachodnią.

"Aby wyrównać poziom rozwoju właśnie w tych dziedzinach infrastruktury komunikacyjnej, drogowej, kolejowej, ale także i infrastruktury telekomunikacyjnej i właśnie energetycznej z Europą Zachodnią tam, gdzie ten rozwój od końca II wojny światowej przebiegał w sposób spokojny, niezakłócony, zgodnie ze wszystkimi trendami i prawidłami społecznej gospodarki rynkowej, co chcę bardzo mocno podkreślić" - mówił Duda.

Podkreślił, że prezydenci państw Trójmorza tworzą pewnego rodzaju "parasol" nad tą wielką inicjatywą. "Chcemy zachęcać do udziału w niej rządy naszych państw, samorządy, ale przede wszystkim chcemy zachęcać do udziału w niej biznes i dlatego dzisiaj podjęliśmy wspólną deklarację, która pokazuje przyszłość naszego działania, pokazuje nasze cele i zamiary" - powiedział polski przywódca.

"Zdecydowaliśmy, że powołamy forum biznesowe państw Trójmorza, zdecydowaliśmy również o tym, że spotkają się nasi doradcy ds. zagranicznych po to, żeby ustalać przyszłe kierunki działania" - dodał.

Prezydent poinformował również, że w czwartek prezydent Rumunii zaproponował, żeby następny III Szczyt Inicjatywy Trójmorza odbył się za rok w Bukareszcie.

"Przyjęliśmy tę propozycję z radością i mamy nadzieję, że pracując cały rok, będziemy mogli też i podsumować za rok w Bukareszcie to, co udało nam się zrobić, to, co udało nam się zdziałać, stworzyć, bo mamy nadzieję na to, że w międzyczasie będą już zawierane konkretne umowy na dalsze konkretne inwestycje poza tymi, które już są realizowane" - podkreślił prezydent Duda.

Z kolei Kolinda Grabar-Kitarović podkreśliła, że inicjatywa Trójmorza powstała i pozostanie nieformalnym mechanizmem współpracy między prezydentami, "by dokonywać wymiany poglądów i uruchomiać projekty, w które mogą włączać się społeczeństwa obywatelskie i biznesy".

Prezydent Chorwacji wyraziła zadowolenie z deklaracji powołania Forum Biznesowego Trójmorza, które będzie się spotykało w sposób regularny.

"Głównym celem inicjatywy Trójmorza jest zapewnienie spójności siatki połączeń i konkurencyjności. Jestem przekonana, że ta inicjatywa nie jest wymierzona w kogokolwiek, nie jest to inicjatywa przeciw komukolwiek. Jest to inicjatywa jak najbardziej +za+: za spójnością Europy, za spójnością całej Unii Europejskiej i całej wspólnoty transatlantyckiej" - podkreśliła.

Wyraziła ona też zadowolenie ze współuczestnictwa w obradach prezydenta USA Donalda Trumpa i z podkreślenia przez niego zaangażowania Stanów Zjednoczonych w spójność transatlantycką.

Grabar-Kitarović poinformowała, że w czwartek rozmawiano "o zacieśnianiu sieci połączeń komunikacyjnych na rzecz silnej i bezpiecznej Europy i Stanów Zjednoczonych". "Waga infrastruktury transportowej i gospodarki cyfrowej zostały również podkreślone, aby tworzyć nowe miejsca pracy, także dla osób młodych". Wskazała, że dyskutowano też o bezpieczeństwie energetycznym.

Prezydent Chorwacji zaznaczyła, że na spotkanie przygotowano katalog ponad 150 projektów o łącznej wartości prawie 50 mld euro. "Jest to dopiero początkowy etap tego dokumentu" - dodała. Powiedziała, że w celu realizacji projektów kraje będą się starać o dofinansowanie UE. "Będziemy przyglądali się możliwościom stworzenia specjalnego dedykowanego projektu Interreg dla Trójmorza, ale będziemy poszukiwali również dofinansowania ze środowiska inwestorskiego z całego świata" - mówiła.

Grabar-Kitarović dziękowała prezydentowi Dudzie za współpracę z Chorwacją i innymi krajami inicjatywy Trójmorza przy przygotowaniu szczytu. "Zainwestowaliśmy bardzo wiele pracy w przygotowania i sądzę, że mamy za sobą bardzo udany szczyt, który z kolei wytyczy nam drogę do Bukaresztu, przełoży na język praktyki nasze pomysły i wygeneruje wiele projektów do realizacji" - podkreśliła prezydent. Dziękowała również Polakom za ciepłe przyjęcie.

Z kolei prezydent Duda za organizację szczytu Trójmorza dziękował swojemu zespołowi na czele z ministrem Krzysztofem Szczerskim. "Chciałem podziękować polskiemu rządowi, pani premier Beacie Szydło, państwu ministrom, ministerstwu spraw zagranicznych, ministrowi (Witoldowi) Waszczykowskiemu, protokołowi dyplomatycznemu polskiemu za ciężką pracę, która została wykonana, by ten drugi szczyt Trójmorza i wizyta prezydenta Donalda Trumpa przebiegły w naszym kraju w sposób dobry, sprawny, bezpieczny" - powiedział Duda.

Dziękował też służbom, które zabezpieczały spotkanie oraz wszystkim osobom zaangażowanym w jego organizację, którzy "przyczynili się do tego, że to kolejne wielkie wydarzenie polityczne w naszym kraju jest udane".

W przyjętej w czwartek w Warszawie deklaracji uczestników drugiego szczytu inicjatywy Trójmorza podkreślono, że "państwa Trójmorza ze swym potencjałem tworzą dynamiczny region, którego rozwój zależy między innymi od koordynacji wysiłków całego regionu".

Zwrócono uwagę w szczególności na wyzwania wynikające z "różnic w sieciach transportowych, energetycznych i telekomunikacyjnych w regionie", które "ograniczają dynamiczny wzrost relacji gospodarczych" między krajami Trójmorza. Zaznaczono, że sieci te "powinny być rozwijane". (PAP)