Amerykański prezydent był pytany o zamieszczony na jego Twitterze zmontowany film z zawodów wrestlingu, na którym widać, jak Trump powala na ziemię człowieka, do którego twarzy doklejono logo stacji telewizyjnej CNN.

Trump odpowiedział, że to, co robi CNN, to "poważny problem", ponieważ stacja ta "od dawna jest stacją, która nadaje fałszywe wiadomości (fake news) i (...) działała w sposób bardzo nieuczciwy". "Zresztą nie tylko CNN, również inne stacje; NBC jest tak samo zła" - dodał.

"W Stanach Zjednoczonych chcemy mieć uczciwą, wolną, ale przede wszystkim uczciwą prasę; nie chcemy mieć fałszywych wiadomości" - podkreślił prezydent USA.