W środę w Sejmie odbywa się debata nad wnioskiem Platformy Obywatelskiej o wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka

"Symbolem pana rządów będzie ta biała koperta przekazana panu przez ministra Szyszko. I to nie jest przypadek że ta biała koperta trafiła na pana ręce. To jest system, to jest pas transmisyjny w Policji" - powiedział Brejza. "Zniszczyliście apolityczność policji. Systemem awansów w policji jest biurko ministra Zielińskiego, to są te białe koperty" - dodał.

PO złożyła wniosek na początku czerwca. "Sposób sprawowanego nadzoru i polityka kadrowa prowadzona przez ministra Błaszczaka doprowadziła do powstania w Policji patologicznych sytuacji, które w tragiczny sposób pokazuje sprawa śmierci Igora Stachowiaka" - głosi uzasadnienie. Chodzi o sprawę śmierci młodego mężczyzny na komisariacie we Wrocławiu w maju 2016 r.

Wniosek o odwołanie szefa MSWiA we wtorek wieczorem negatywnie zaopiniowała sejmowa komisja administracji i spraw wewnętrznych.