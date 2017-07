Schetyna do Błaszczaka: Pan ma krew na rękach

Mieliście rok na wyjaśnienie sprawy tragicznej śmierci Igora Stachowiaka we Wrocławiu; nic pan nie zrobił. pan ma krew na rękach, to jest pana odpowiedzialność - powiedział w Sejmie lider PO Grzegorz Schetyna zwracając się do szefa MSWiA Mariusza Błaszczaka.