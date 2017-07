Dla Trumpa i innych przywódców politycznych prowadzenie bezpośrednich negocjacji z północnokoreańskim reżimem oznaczałoby ściągnięcie na siebie klątwy - podkreśla amerykański dziennik w komentarzu redakcyjnym.

"Jednak sankcje nakładane do tej pory (na Pjongjang) nie zlikwidowały atomowego zagrożenia, a akcja zbrojna wobec Północy naraziłaby miliony mieszkańców Korei Południowej oraz 38 tys. amerykańskich żołnierzy stacjonujących w tym kraju. Tymczasem negocjacje doprowadziły w 1994 roku do porozumienia, które wstrzymało północnokoreański program atomowy na blisko dekadę" - zauważa.

Jako "napawający nadzieją sygnał" gazeta ocenia nieoficjalne spotkanie w maju z udziałem przedstawicieli Korei Płn. i USA w Oslo, które doprowadziło do przekazania Stanom Zjednoczonym przetrzymywanego przez Pjongjang amerykańskiego studenta Otto Warmbiera. "NYT" argumentuje, że choć sprawa Warmbiera, który po powrocie do USA zmarł, wymaga dogłębnego zbadania, to tego typu kontakty powinny być kontynuowane - "zarówno w celu uwolnienia pozostałych trzech obywateli USA przetrzymywanych w Korei Płn., jak i dla stworzenia podwalin pod przyszłe negocjacje w sprawie północnokoreańskiego programu atomowego i rakietowego".

"Część najbardziej doświadczonych ekspertów ds. atomowych w USA, m.in. były sekretarz stanu George Shultz i były szef Pentagonu William Perry (...) w niedawnym liście do Trumpa apelowała do niego o rozpoczęcie rozmów", wskazując je jako "jedyną realistyczną możliwość" powstrzymania Północy przed użyciem broni atomowej - przypomina "New York Times". Gazeta podkreśla, że 60 proc. Amerykanów zgadza się z tą oceną niezależnie od swojej przynależności politycznej, i dodaje: "Brak przesłanek wskazujących, że Trump ma lepszą strategię".