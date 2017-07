Air Force One z Donaldem Trumpem i jego małżonką Melanią na pokładzie wyląduje na warszawskim Okęciu po godz. 22. Następnie prezydent USA uda się do hotelu Marriott. Oficjalną część wizyty Trump rozpocznie po godz. 9 w czwartek od rozmowy w "cztery oczy" z prezydentem Andrzejem Dudą na Zamku Królewskim. O godz. 13. Donald Trump wygłosi przemówienie na Pl.Krasińskich. Ok. godz. 14. amerykańska delegacja odjedzie w kierunku lotniska Chopina.

W związku z wizytą prezydenta USA i szczytem Trójmorza wprowadzone będą duże zmiany w zasadach parkowania pojazdów, zamknięte dla ruchu będą ulice w rejonie Starego Miasta, a autobusy i tramwaje pojadą objazdami.

Ze względu na wymogi organizacji wizyty prezydenta USA i szczytu na wielu ulicach w Śródmieściu wprowadzone zostaną zakazy zatrzymywania się wraz z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela. Zakazy będą dotyczyły także wyznaczonych miejsc postojowych, zatok i chodników. Będą obowiązywały także na ulicach poprzecznych w odległości do 50 m od skrzyżowań ulic.

Wyłączone z ruchu zostaną m.in. pl. Krasińskich i ulice: Miodowa, Długa, Podwale i Senatorska. Na niektórych ulicach w rejonie Starego Miasta zostanie wprowadzony zakaz wjazdu samochodów ciężarowych. Ograniczenia dotkną także pieszych.

W czwartek zamknięty będzie pl. Zamkowy. Wygrodzone zostaną także obszary w rejonie pl. Krasińskich oraz hoteli przy skrzyżowaniach Al. Jerozolimskich i ul. Emilii Plater, ulic Belwederskiej i Spacerowej oraz przy pl. Trzech Krzyży. Droga z Lotniska Chopina, czyli ulice Żwirki i Wigury, Raszyńska i Al. Jerozolimskie nie będą zamknięte dla ruchu, ale kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w czasie przejazdu kolumn z gośćmi.

Ze względu na specyfikę wydarzenia, w którym udział bierze wiele głów państw informacje mogą ulec zmianie lub uzupełnieniu. Natomiast w trakcie trwania samego szczytu służby państwowe mogą operacyjnie zdecydować o wyłączeniu z ruchu także innych ulic.

Dokładny wykaz ulic, które będą wyłączone z ruchu i parkowania znajduje się na stronie ratusza oraz na stronie Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115 (www.warszawa19115.pl). Informacja będzie można również uzyskać pod telefonem 19115.

Mieszkańcy muszą przygotować się także na zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej.

Szczegóły zmian i tras objazdowych sprawdzić można na stronie www.ztm.waw.pl, gdzie prowadzona będzie także relacja na żywo. Na przystankach komunikacji miejskiej spotkać będzie można informatorów, którzy udzielą informacji o funkcjonowaniu komunikacji miejskiej - zapowiada ZTM.

Zarząd zachęca do korzystania z pierwszej i drugiej linii metra i pociągów linii średnicowej, zapowiada również, że podczas wizyty Donalda Trumpa bilety ZTM honorowane będą w pociągach Kolei Mazowieckich na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Służewiec (oprócz pociągu „Słoneczny” do/z Ustki) oraz w pociągach linii RL na odcinku Legionowo Przystanek – Warszawa Lotnisko.

Zgodnie z rozporządzeniem wojewody mazowieckiego, w związku ze szczytem Trójmorza, w środę i czwartek będzie obowiązywał zakaz przewozu towarów niebezpiecznych oraz ruchu pojazdów nienormatywnych, tzn. takich, w których naciski osi wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych dla danej drogi lub którego wymiary lub rzeczywista masa całkowita wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych.

Na terenie objętym obostrzeniami nie wolno transportować materiałów: wybuchowych, zapalnych i samozapalnych, trujących, promieniotwórczych, żrących i innych

Zakaz przewozu towarów niebezpiecznych będzie obowiązywał m.in. na ul. 17 Stycznia, Żwirki i Wigury, pl. Zawiszy, ul. Waryńskiego, linii kolejowej dalekobieżnej na Moście Średnicowymi oraz rzece Wiśle na odcinku od mostu Łazienkowskiego do mostu Gdańskiego.

Zakaz nie dotyczy dojazdów do szpitali, ograniczenia także nie będą dotyczyć m.in.: Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Sił Zbrojnych RP, Biura Ochrony Rządu.