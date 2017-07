Jak podawały media, Konrad M. to muzyk, lider KOD-Kapeli, uczestniczącej w manifestacjach Komitetu Obrony Demokracji.

Postanowienie o aresztowaniu dotyczyło czwórki oskarżonych, oprócz Konrada M. także: Giovanniego U., Izabeli C. i Jacka C. Obrońca Konrada M. oraz obrońcy pozostałych oskarżonych złożyli zażalenia na to postanowienie.

Zdaniem Sądu Apelacyjnego, w zaskarżonym przez obrońców postanowieniu sąd pierwszej instancji nie wskazał, dlaczego konieczne jest tymczasowe aresztowanie dla zapewnienia prawidłowego toku postępowania.

Samo wymierzenie surowej kary nie powoduje automatycznie konieczności zastosowania tymczasowego aresztowania, a biorąc pod uwagę 10-letni okres postępowania sądowego, podczas którego nie było żadnych problemów ze strony oskarżonych, konieczne jest wykazanie, dlaczego na tym etapie procesu konieczne jest stosowanie najsurowszego środka zapobiegawczego – uznał Sąd Apelacyjny.

Jego zdaniem sąd pierwszej instancji tego nie wykazał, dlatego nie było możliwości skontrolowania zasadności stosowania aresztu. (PAP)