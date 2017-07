Ponad 85 tys. dotarło w tym czasie do Włoch, ok. 9 300 do Grecji i ponad 6,5 tys. do Hiszpanii. Łącznie do Europy przybyło 101 210 osób.

W tym samym okresie 2016 roku (od stycznia do 3 lipca) do Europy dotarło dwa razy więcej migrantów - 231 503 osoby. Rok wcześniej migranci głównie przedostawali się do Grecji, obecnie - do Włoch.

Przed spotkaniem informacyjnym unijnych ministrów spraw wewnętrznych i sprawiedliwości, które odbędzie się w czwartek w Rzymie, dyrektor generalny IOM William Lacy Swing zaapelował do państw UE o pomoc krajom Europy Południowej w przyjmowaniu i udzielaniu pomocy uratowanym na morzu migrantom.

Ta kwestia "nie może być postrzegana jako problem jedynie Włoch, lecz całej Europy" - podkreślił.