Kraków: Policja wyjaśnia sprawę zniszczenia zdjęć na wystawie o uchodźcach

Krakowska policja wyjaśnia okoliczności zniszczenia fotografii na wystawie Omara Marquesa „REFUGEES. Images of the Unseen – Obrazy niewidzialnych”, poświęconej uchodźcom. Działacze Młodzieży Wszechpolskiej, którzy zakleili część zdjęć, tłumaczą, że był to "happening".