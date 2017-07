"Dziś żegnamy Helmuta Kohla, wielkiego Europejczyka, wielkiego męża stanu, giganta politycznego, który był zdolny słuchać głosu obywateli i patrzeć poza horyzont. Helmut Kohl był przede wszystkim człowiekiem odważnym, bojownikiem na rzecz wolności i demokracji, bohaterem zjednoczenia naszego kontynentu" - podkreślił Tajani.

Dodał, że Kohl bronił godności ludzkiej "przeciwko murom, przeciwko żelaznej kurtynie, przeciwko totalitaryzmom". "To są te same wartości, na których opiera się traktat europejski - pokój, wolność, dobrobyt, bezpieczeństwo, sprawiedliwość bez granic" - zaznaczył szef PE. Dodał, że jego wiara w te wartości i zaufanie do człowieka leżą u podstaw pojednania między Europejczykami.

Według Tajaniego Kohl jest częścią pokolenia, które poświeciło całe życie na rzecz "nowego renesansu europejskiego". "Ostatnie pokolenie, które przeżyło na swojej skórze koszmar wojny. Dla nich zjednoczenie europejskie, przezwyciężenia nacjonalizmów było marzeniem przyszłego pokoju dla własnych dzieci" - powiedział. Podkreślił, że dla Kohla zjednoczenie oznaczało nie "niemiecką Europę", lecz "bardziej europejskie Niemcy" - podkreślił. (PAP)