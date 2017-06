Katar: Telewizja Al-Dżazira odrzuciła żądania państw arabskich, by ją zamknięto

Należąca do Kataru telewizja informacyjna Al-Dżazira odrzuciła w piątek żądania czterech państw arabskich by ją zamknąć, wskazując, iż "nie jest to nic innego niż próba stłumienia wolności wypowiedzi w regionie".