Szef MON wziął udział w święcie 25 Brygady Kawalerii Powietrznej im. Księcia Józefa Poniatowskiego, stacjonującej m.in. w Tomaszowie Mazowieckim.

"Wojsko Polskie przechodzi zmiany niezbędne wobec nowych wyzwań i nowych zagrożeń. Strategiczny przegląd obronny, który właśnie zakończyliśmy pokazał, jak musimy przeformować polskie wojsko, jakie są potrzebne nowe rodzaje uzbrojenia, jakie są potrzebne nowe zadania, aby skutecznie móc odeprzeć każde zagrożenie" – zaznaczył Macierewicz.

Jak dodał, on sam nie ma wątpliwości, że żołnierze dowodzeni przez generała Stanisława Kaczyńskiego, dowódcę 25 BKP, będą zdolni sprostać tym wyzwaniom – jako kluczowa część sił aeromobilnych polskiej armii. Wyraził też zadowolenie, że jednostka dzieli się swoją tradycją i dorobkiem ze stacjonującymi w niej żołnierzami z Kanady i Stanów Zjednoczonych.

"Takich dowódców i takich żołnierzy dziś nam potrzeba, zwłaszcza że już wkrótce na ziemi polskiej stanie prezydent Stanów Zjednoczonych pan Donald Trump, który przyjeżdża do Polski na wielki zjazd państw Europy Środkowej; tych, które były najeżdżane ze wschodu i zachodu, ale które się nigdy nie poddały, obroniły swoją niepodległość i tożsamość narodową" – zaznaczył szef MON.

W jego opinii wizyta prezydenta USA będzie dla polskich żołnierzy wielkim świętem, bo to dzięki ich "służbie, wysiłkowi, poświęceniu, krwi i łzom, którymi zapłacili za wspaniałe wyszkolenie" Polska zajmuje miejsce wśród armii sojuszu NATO.

"Podobnie jak Polacy na co dzień, swoim wysiłkiem i poświęceniem, łożą pieniądze po to, żeby armia polska była silna. Dwa procent produktu krajowego brutto, które poświęcamy dzisiaj na uzbrojenie, wyszkolenie i powiększenie armii to przecież poświęcenie polskich obywateli, to wdowi grosz, który płacony jest także przez najbiedniejszych, by armia była silna i zdolna obronić ojczyznę" – podkreślił minister obrony.

Zdaniem Macierewicza, w wyborach 2015 roku naród zadecydował, że Polska powinna "odbudować silną państwowość i silną armię". Szczególną rolę w realizacji tego zadania – według szefa MON – ma do odegrania młodzież, którą na uroczystości reprezentowali uczniowie klas mundurowych.

"Dziękuję klasom mundurowym i młodzieży, która garnie się do wojsk obrony terytorialnej oraz występuje w szeregi Wojska Polskiego. Chcemy, żeby armia polska była silniejsza niż była dotąd, sprawniejsza i skuteczniejsza. I żeby była liczebniejsza – by opustoszałe koszary znowu mogły gościć żołnierzy polskich. Aby nasze rodziny, miasta i wsie poczuły się na nowo bezpieczne. Aby Polska stała się bezpieczniejsza i pewna, że nigdy więcej żaden wróg nie ośmieli się podnieść ręki na naszą ojczyznę" - zaznaczył minister.

Obchody święta 25 Brygady Kawalerii Powietrznej im. Księcia Józefa Poniatowskiego rozpoczęły się w piątek rano mszą św. w intencji żołnierzy brygady odprawioną w kościele garnizonowym pw. Świętego Józefa w Nowym Glinniku. W południe na placu Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim zorganizowano uroczysty apel. Po zakończeniu zbiórki odbyła się m.in. defilada lądowo-powietrzna, a następnie swoje możliwości wyszkolenia zaprezentowali żołnierze 7. batalionu kawalerii powietrznej.

Po południu na pl. Kościuszki zaplanowano koncert orkiestry wojskowej. W ramach Dnia Otwartych Koszar mieszkańcy mogli zapoznać się ze sprzętem używanym przez kawalerzystów, m.in. śmigłowcami WAE Sokół w wersji medycznej oraz MI-17 i symulatorem pola walki Śnieżnik.

25 BKW im. księcia Józefa Poniatowskiego stacjonuje w Tomaszowie Mazowieckim, Nowym Glinniku i Leźnicy Wielkiej. Brygada jest związkiem taktycznym przeznaczonym do prowadzenia działań powietrzno-szturmowych i desantowo-szturmowych. Zdolna jest do współpracy bojowej ze wszystkimi rodzajami wojsk. Żołnierze 25 BKP byli na wszystkich zmianach misji irackiej i afgańskiej. W strukturze brygady jest jedyna w siłach zbrojnych Powietrzna Jednostka Ewakuacji Medycznej. (PAP)