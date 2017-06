Tegoroczne nominacje do wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa składają się z siedmiu miejsc przyrodniczych, jednego mieszanego (tj. przyrodniczego i kulturowego) i 26 miejsc kulturowych.

Obiekty przyrodnicze, które starają się o wpis na listę to: pierwotne lasy bukowe w Karpatach i innych regionach Europy - rozszerzenie wpisu "Pierwotne lasy bukowe w Karpatach (obiekt transgraniczny)"; Park Narodowy Los Alerces w Argentynie; Kompleks W-Arly-Pendjari - rozszerzenie wpisu "Park Narodowy W w Nigrze" na Benin i Burkina Faso; Hoh Xil w prowincji Qinghai w Chinach; Park Narodowy Mole w Ghanie; Obszar chroniony Bhitarkanika w Indiach; Krajobrazy Daurii w Mongolii i Rosji.

Wśród obiektów kulturowych znalazły się: zabytkowe centrum miasta M'banza-Kongo w Angoli; zabytkowe centrum miasta Szeki z Pałacem Chanów w Azerbejdżanie; stanowisko archeologiczne na przystani Valongo w Brazylii; stanowisko archeologiczne Sambor Prei Kuk reprezentujące kulturowy krajobraz starożytnego regionu Ishanapura w Kambodży; wyspa Gulangyu: historyczna kolonia międzynarodowa w Chinach; weneckie fortyfikacje z XV-XVII wieku w Chorwacji, Czarnogórze, Włoszech; Kujataa – subarktyczny krajobraz rolniczy w Grenlandii; Asmara: Modernistyczne Miasto Afryki w Erytrei; Taputapuatea we Francji.

Na liście nominowanych znalazł się także francuski Strasburg: od Grande-Ile do Neustadt, sceneria europejskiego miasta - rozszerzenie "Grande Ile w Strasburgu"; Monastyr Gelati - znaczące zmniejszenie granicy "Katedra Bagrati oraz and Monastyr Gelati" - w Gruzji; jaskinie z najstarszymi przykładami sztuki z okresu epoki lodowej w Niemczech.

Również nominowane są niemieckie: Bauhaus i jego obiekty w Weimarze, Dessau i Bernau - rozszerzenie "Bauhaus i jego obiekty w Weimarze i Dessau"; Katedra w Naumburgu i późnośredniowieczny krajobraz kulturowy doliny rzek Soławy i Ustruty.

Ponadto: zabytkowa część Ahmadabadu, Indie; Miasto historyczne w mieście Jazd - Islamska Republika Iranu; święta wyspa Okimoshima i związane z nią miejsca w regionie Munakata - Japonia; eklektyczna architektura miasta As-Salt (1865-1925), geneza i ewolucja języka architektonicznego Lewantu - Jordania; Stare Miasto w Hebronie (Al-Khalil) - Palestyna; kopalnia ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi w Tarnowskich Górach - Polska; Sobór Zaśnięcia Matki Bożej w mieście Swijażsk - Rosja; krajobraz kulturowy Khomani - Republika Południowej Afryki; pozostałości kultury talojatyckiej na Minorce - Hiszpania; Afrodyzja - Turcja; Khor Dubai, tradycyjny port handlowy w Dubaju - Zjednoczone Emiraty Arabskie; Lake District (Kraina Jezior) w Anglii - Wielka Brytania.

W kategorii obiektów o charakterze mieszanym nominowano dolinę Tehuacan-Cuicatlan w Meksyku.

W trakcie sesji Komitet przeprowadzi także przegląd stanu zachowania 99 obiektów Światowego Dziedzictwa i 55 obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa w zagrożeniu, podczas sesji której obrady będą transmitowane online na stronie: http://whc.unesco.org/en/35/.

Również 5 obiektów z Listy Światowego Dziedzictwa zostanie przenalizowanych pod kątem podjęcia decyzji o umieszczeniu ich na Liście Światowego Dziedzictwa w zagrożeniu. Będą to: zabytkowe centrum Wiednia; region ekologiczny Cerrado: parki narodowe Chapada dos Veadeiros i Emas w Brazylii; wyspy i obszary chronione Zatoki Kalifornijskiej w Meksyku; Dolina Katmandu w Nepalu; fort i ogrody Szalimar w Lahaur w Pakistanie.

Komitet przeanalizuje również stan zachowania Parku Narodowego Komoe (północno-wschodnie Wybrzeże Kości Słoniowej) w celu ewentualnego usunięcia tego miejsca z listy obiektów w zagrożeniu.

Sesja odbędzie się w dniach 2-12 lipca w Krakowie. Podczas obrad, przedstawiciele 21 państw członkowskich Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO będą podejmować decyzje dotyczące dóbr kultury i przyrody na całym świecie. W roli obserwatorów obecne będą również delegacje rządowe z blisko 170 Państw-Stron Konwencji oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych afiliowanych przy UNESCO.

Jeżeli na sesji w Krakowie zapadnie decyzja o wpisie polskiego obiektu, będzie to 15. miejsce w Polsce na Liście Światowego Dziedzictwa. Do tej pory wpisane na nią zostały: historyczne centrum Krakowa; Królewskie Kopalnie Soli w Wieliczce i Bochni; Auschwitz-Birkenau, niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1940-1945); Puszcza Białowieska; historyczne centrum Warszawy; Stare miasto w Zamościu; miasto średniowieczne w Toruniu; zamek krzyżacki w Malborku; Kalwaria Zebrzydowska: zespól architektoniczno-krajobrazowy oraz park pielgrzymkowy; Kościoły Pokoju w Jaworze i Świdnicy; kościoły drewniane południowej Małopolski, Park Mużakowski; Hala Stulecia we Wrocławiu oraz drewniane cerkwie w polskim i ukraińskim regionie Karpat.