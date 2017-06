Wicewojewoda Artur Standowicz poinformował PAP we wtorek, że wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera wystąpił do ministra spraw wewnętrznych i administracji z informacją o zamiarze wydania w tej sprawie zarządzenia zastępczego za Radę Miejską. Wcześniej radomscy radni nie zgodzili się na wygaszenie mandatu prezydenta Radomia.

Standowicz wyjaśnił, że ani wojewoda, ani minister nie są związani żadnymi terminami co do dalszej procedury wygaszania mandatu. „Zwyczajowo przy tego typu sprawach (…) trzeba dać panu ministrowi chwilę na zapoznanie się z tym wnioskiem. Jest to około dwóch tygodni, więc myślę że decyzję wojewody poznamy niebawem” - stwierdził Standowicz.

Według funkcjonariuszy CBA, Witkowski - wbrew zakazowi wynikającemu z przepisów tzw. ustawy antykorupcyjnej - przez cztery miesiące 2015 r. zasiadał w radzie nadzorczej spółki Świętokrzyski Rynek Hurtowy, w której - zdaniem CBA - udział Skarbu Państwa nie przekraczał 50 proc. liczby akcji.

W ocenie prezydenta Radomia i jego prawników większościowym udziałowcem spółki, która go powołała do rady nadzorczej, był jednak Skarb Państwa. Dlatego też - ich zdaniem - mógł on jako prezydent miasta jednocześnie pełnić tę funkcję i zasiadać w radzie nadzorczej świętokrzyskiej spółki.

W lutym radomscy radni odrzucili wniosek CBA o stwierdzenie wygaśnięcia mandatu prezydenta Radomia. W kwietniu ponownie wezwał ich do tego wojewoda mazowiecki. Według niego - w przypadku Witkowskiego doszło do "ewidentnego złamania prawa". Radni jednak nie chcieli po raz drugi zajmować się tą kwestią, bo uznali że już raz zajęli stanowisko w tej sprawie.

W ocenie Witkowskiego decyzja wojewody ma charakter polityczny (wojewoda jest z PiS, prezydent Radomia - z PO). Witkowski zapowiedział, że „wyczerpie wszystkie środki prawne, którymi dysponuje, żeby wyjaśnić sytuację. (PAP)