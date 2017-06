PSL: Wprowadźcie zasadę "złotówka za złotówkę" do programu 500 plus

Wprowadzenie zasady "złotówka za złotówkę" do programu 500 plus sprawiłoby, że program stałby się bardziej sprawiedliwy - przekonywał we wtorek w Sejmie Krystian Jarubas (PSL). Zapowiedział, że jego klub złoży stosowną poprawkę do projektu ws. wsparcia rodzin.