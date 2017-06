„Rozmawialiśmy na temat relokacji, szczelności granic, rozmawialiśmy też o tym, jakie zadania będą stały przed Polską, bo z końcem czerwca Węgrzy kończą swoją prezydencję w Forum Salzburskim, a od 1 lipca Polska obejmuje prezydencję” – oświadczył Błaszczak.

Jak powiedział w swoim wystąpieniu jeszcze raz podkreślił opinię Polski na temat relokacji – „że to mechanizm nieskuteczny, że to mechanizm, który nie powoduje rozwiązania problemu kryzysu migracyjnego, który jest realnym problemem w Unii Europejskiej, a wręcz przeciwnie: relokacja stanowi tylko kolejne zagrożenie polegające na tym, że kolejne fale migrantów z Bliskiego Wschodu czy Afryki Północnej, kiedy słyszą, że Unia Europejska przyjmuje, ryzykując życia próbują się do Europy dostać”.

Zaznaczył również, że relokacja to także sposobność do tego, aby „handlarze ludźmi mogli swój proceder uprawiać”.

Jak oznajmił minister, zdanie państw Grupy Wyszehradzkiej na temat relokacji jest znane, ale bardzo ciekawa była dla niego wypowiedź strony austriackiej. „Padło wprost stwierdzenie, że rzeczywiście relokacja nie rozwiązuje kryzysu migracyjnego” - oznajmił.

Jeśli natomiast chodzi o przedstawicieli pozostałych państw Forum Salzburskiego „nikt nie stwierdził z zabierających głos, że jest to metoda, która rozwiąże problem” - powiedział.

Błaszczak poinformował, że w trakcie obrad zapowiedział, iż podczas polskiej prezydencji w Forum Salzburskim chciałby poruszyć kwestię „retencji danych, a więc to, co jest niezbędne do tego, aby skutecznie zapewnić bezpieczeństwo, aby służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo miały informacje na temat osób podejrzanych i aby mogły te informacje przechowywać”.

Błaszczak wziął udział tylko w pierwszym dniu dwudniowych rozmów. We wtorkowych obradach ze strony polskiej będzie uczestniczył m.in. wiceminister Jakub Skiba.

Forum Salzburskie jest nieformalną inicjatywą skupiającą ministrów spraw wewnętrznych państw Europy Środkowej – Grupy Wyszehradzkiej, Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Rumunii i Słowenii. Współpraca w ramach Grupy Salzburskiej rozpoczęła się podpisaniem w lipcu 2001 roku w Salzburgu specjalnej deklaracji. Została zainicjowana, by wspierać działania na rzecz bezpieczeństwa i wolności.